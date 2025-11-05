BiržaDEX+
Reāllaika TikTrix cena šodien ir 0.03601622 USD. Seko līdzi reāllaika TRIX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TRIX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TRIX

TRIX Cenas informācija

Kas ir TRIX

TRIX Oficiālā tīmekļa vietne

TRIX Tokenomika

TRIX Cenas prognoze

1 TRIX uz USD reāllaika cena:

$0.03601622
$0.03601622$0.03601622
-10.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
TikTrix (TRIX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:56:27 (UTC+8)

TikTrix (TRIX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02782181
$ 0.02782181$ 0.02782181
24h zemākā
$ 0.04108869
$ 0.04108869$ 0.04108869
24h augstākā

$ 0.02782181
$ 0.02782181$ 0.02782181

$ 0.04108869
$ 0.04108869$ 0.04108869

$ 0.258948
$ 0.258948$ 0.258948

$ 0.02782181
$ 0.02782181$ 0.02782181

-0.12%

-10.31%

-54.23%

-54.23%

TikTrix (TRIX) reāllaika cena ir $0.03601622. Pēdējo 24 stundu laikā TRIX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02782181 līdz augstākajai $ 0.04108869, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TRIX visu laiku augstākā cena ir $ 0.258948, savukārt zemākā - $ 0.02782181.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TRIX ir mainījies par -0.12% pēdējā stundā, par -10.31% pēdējo 24 stundu laikā un par -54.23% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

TikTrix (TRIX) tirgus informācija

$ 5.49M
$ 5.49M$ 5.49M

--
----

$ 72.03M
$ 72.03M$ 72.03M

152.36M
152.36M 152.36M

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Pašreizējais TikTrix tirgus maksimums ir $ 5.49M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TRIX apjoms apgrozībā ir 152.36M ar kopējo apjomu 2000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 72.03M.

TikTrix (TRIX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas TikTrix uz USD bija $ -0.00414241919853932.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas TikTrix uz USD bija $ -0.0198589079.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas TikTrix uz USD bija $ -0.0276902135.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas TikTrix uz USD bija $ -0.07009117521128333.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00414241919853932-10.31%
30 dienas$ -0.0198589079-55.13%
60 dienas$ -0.0276902135-76.88%
90 dienas$ -0.07009117521128333-66.05%

Kas ir TikTrix (TRIX)?

Tiktrix is a Web3-based game content platform that combines real-world gaming with blockchain-based token economies. The platform aims to establish a fair and transparent reward system for both game developers and players, utilizing NFT-based items and utility tokens for ecosystem transactions. Tiktrix seeks to bridge the gap between traditional gaming and decentralized finance by allowing users to participate in missions, earn rewards, and trade digital assets across the ecosystem. Its core architecture is built to support sustainable token circulation and community-driven governance.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

TikTrix (TRIX) resurss

Oficiālā interneta vietne

TikTrix cenas prognoze (USD)

Kāda būs TikTrix (TRIX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu TikTrix (TRIX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa TikTrix prognozes.

Apskati TikTrix cenas prognozi!

TRIX uz vietējām valūtām

TikTrix (TRIX) tokenomika

TikTrix (TRIX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TRIX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par TikTrix (TRIX)

Kāda ir TikTrix (TRIX) vērtība šodien?
Reāllaika TRIX cena USD ir 0.03601622 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TRIX uz USD cena?
Pašreizējā TRIX uz USD cena ir $ 0.03601622. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir TikTrix tirgus maksimums?
TRIX tirgus maksimums ir $ 5.49M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TRIX apjoms apgrozībā?
TRIX apjoms apgrozībā ir 152.36M USD.
Kāda bija TRIX vēsturiski augstākā cena?
TRIX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.258948 USD apmērā.
Kāda bija TRIX vēsturiski zemākā cena?
TRIX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.02782181 USD.
Kāds ir TRIX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TRIX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TRIX šogad kāps augstāk?
TRIX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TRIX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:56:27 (UTC+8)

TikTrix (TRIX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

