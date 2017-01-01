ThunderCore (TT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ThunderCore (TT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
ThunderCore (TT) informācija

ThunderCore is a secure, high-performance, EVM-compatible public blockchain with its own native currency, Thunder Token. The company was founded in 2017 in Silicon Valley by Chris Wang and top researchers and engineers in the field.

With a breakthrough consensus protocol that overcomes the scalability “trilemma” called PaLa, the ThunderCore network offers 4,000+ TPS, sub-second confirmation times, and low gas fees that cost less than a fraction of a dollar ( < $0.00001), giving decentralized applications security and scalability.

Evidently, ThunderCore DApps have been dominating the gaming and gambling category charts week after week, a true testament to how easy it is for DApps to scale on the platform.

ThunderCore also prioritizes interoperability, as native assets on other blockchains (eg. Ethereum, BSC, HECO) can be exchanged amongst each other through a cross-chain mechanism called ThunderCore Bridge.

By solving usability challenges and setting a new standard of reliability and security, ThunderCore leads the effort to bring wide adoption to blockchain technology.

Currently, with an international user base that spans across more than 18 countries, ThunderCore has amassed more than 4 million total addresses and 180 million transactions on its network.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.thundercore.com/
Tehniskais dokuments:
https://docs.thundercore.com/thunder-whitepaper.pdf

ThunderCore (TT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ThunderCore (TT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 32.62M
$ 32.62M
Kopējais apjoms:
$ 12.64B
$ 12.64B
Apjoms apgrozībā:
$ 12.64B
$ 12.64B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 32.62M
$ 32.62M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.052424
$ 0.052424
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00236452
$ 0.00236452
Pašreizējā cena:
$ 0.00258283
$ 0.00258283

ThunderCore (TT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ThunderCore (TT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TT tokenomiku, uzzini TT tokena reāllaika cenu!

TT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TT? Mūsu TT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.