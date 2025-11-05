BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika this coin is so good cena šodien ir 0.00000847 USD. Seko līdzi reāllaika GLAZE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GLAZE cenas tendenci MEXC.Reāllaika this coin is so good cena šodien ir 0.00000847 USD. Seko līdzi reāllaika GLAZE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GLAZE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GLAZE

GLAZE Cenas informācija

Kas ir GLAZE

GLAZE Oficiālā tīmekļa vietne

GLAZE Tokenomika

GLAZE Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

this coin is so good logotips

this coin is so good Cena (GLAZE)

Nav sarakstā

1 GLAZE uz USD reāllaika cena:

--
----
-3.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
this coin is so good (GLAZE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:33:30 (UTC+8)

this coin is so good (GLAZE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00000838
$ 0.00000838$ 0.00000838
24h zemākā
$ 0.00000897
$ 0.00000897$ 0.00000897
24h augstākā

$ 0.00000838
$ 0.00000838$ 0.00000838

$ 0.00000897
$ 0.00000897$ 0.00000897

$ 0.00007722
$ 0.00007722$ 0.00007722

$ 0.00000838
$ 0.00000838$ 0.00000838

--

-3.02%

-21.97%

-21.97%

this coin is so good (GLAZE) reāllaika cena ir $0.00000847. Pēdējo 24 stundu laikā GLAZE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00000838 līdz augstākajai $ 0.00000897, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GLAZE visu laiku augstākā cena ir $ 0.00007722, savukārt zemākā - $ 0.00000838.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GLAZE ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -3.02% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.97% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

this coin is so good (GLAZE) tirgus informācija

$ 8.46K
$ 8.46K$ 8.46K

--
----

$ 8.46K
$ 8.46K$ 8.46K

999.51M
999.51M 999.51M

999,509,756.573768
999,509,756.573768 999,509,756.573768

Pašreizējais this coin is so good tirgus maksimums ir $ 8.46K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GLAZE apjoms apgrozībā ir 999.51M ar kopējo apjomu 999509756.573768. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.46K.

this coin is so good (GLAZE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas this coin is so good uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas this coin is so good uz USD bija $ -0.0000035300.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas this coin is so good uz USD bija $ -0.0000047358.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas this coin is so good uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-3.02%
30 dienas$ -0.0000035300-41.67%
60 dienas$ -0.0000047358-55.91%
90 dienas$ 0--

Kas ir this coin is so good (GLAZE)?

Glaze is a community driven memecoin built around the concept of “glazing”, a term in meme culture that refers to overhyping, praising, and fueling attention around a person, place or thing. The project emphasizes humor, internet culture, and organic community engagement rather than complex technical promises, celebrating the viral and entertaining side of the memecoin space and crypto in general.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

this coin is so good (GLAZE) resurss

Oficiālā interneta vietne

this coin is so good cenas prognoze (USD)

Kāda būs this coin is so good (GLAZE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu this coin is so good (GLAZE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa this coin is so good prognozes.

Apskati this coin is so good cenas prognozi!

GLAZE uz vietējām valūtām

this coin is so good (GLAZE) tokenomika

this coin is so good (GLAZE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GLAZE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par this coin is so good (GLAZE)

Kāda ir this coin is so good (GLAZE) vērtība šodien?
Reāllaika GLAZE cena USD ir 0.00000847 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GLAZE uz USD cena?
Pašreizējā GLAZE uz USD cena ir $ 0.00000847. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir this coin is so good tirgus maksimums?
GLAZE tirgus maksimums ir $ 8.46K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GLAZE apjoms apgrozībā?
GLAZE apjoms apgrozībā ir 999.51M USD.
Kāda bija GLAZE vēsturiski augstākā cena?
GLAZE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00007722 USD apmērā.
Kāda bija GLAZE vēsturiski zemākā cena?
GLAZE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00000838 USD.
Kāds ir GLAZE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GLAZE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GLAZE šogad kāps augstāk?
GLAZE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GLAZE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:33:30 (UTC+8)

this coin is so good (GLAZE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,653.92
$101,653.92$101,653.92

-1.48%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,323.47
$3,323.47$3,323.47

-5.23%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.22
$156.22$156.22

-3.25%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2306
$2.2306$2.2306

-2.25%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,653.92
$101,653.92$101,653.92

-1.48%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,323.47
$3,323.47$3,323.47

-5.23%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.22
$156.22$156.22

-3.25%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2306
$2.2306$2.2306

-2.25%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16398
$0.16398$0.16398

+0.03%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logotips

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.33027
$0.33027$0.33027

+2,052.99%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.5080
$1.5080$1.5080

+905.33%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000318
$0.0000000000000000000000000318$0.0000000000000000000000000318

+360.86%

Datasoul logotips

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000034726
$0.0000000034726$0.0000000034726

+148.00%

NexAIPhone logotips

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008049
$0.000008049$0.000008049

+110.87%