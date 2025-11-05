BiržaDEX+
Reāllaika thesis cat cena šodien ir 0.00001627 USD. Seko līdzi reāllaika QUANT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati QUANT cenas tendenci MEXC.Reāllaika thesis cat cena šodien ir 0.00001627 USD. Seko līdzi reāllaika QUANT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati QUANT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par QUANT

QUANT Cenas informācija

Kas ir QUANT

QUANT Oficiālā tīmekļa vietne

QUANT Tokenomika

QUANT Cenas prognoze

thesis cat logotips

thesis cat Cena (QUANT)

Nav sarakstā

1 QUANT uz USD reāllaika cena:

--
----
-3.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
thesis cat (QUANT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:33:04 (UTC+8)

thesis cat (QUANT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00001545
$ 0.00001545$ 0.00001545
24h zemākā
$ 0.00001696
$ 0.00001696$ 0.00001696
24h augstākā

$ 0.00001545
$ 0.00001545$ 0.00001545

$ 0.00001696
$ 0.00001696$ 0.00001696

$ 0.00289093
$ 0.00289093$ 0.00289093

$ 0.00001184
$ 0.00001184$ 0.00001184

--

-3.84%

-19.21%

-19.21%

thesis cat (QUANT) reāllaika cena ir $0.00001627. Pēdējo 24 stundu laikā QUANT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00001545 līdz augstākajai $ 0.00001696, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. QUANT visu laiku augstākā cena ir $ 0.00289093, savukārt zemākā - $ 0.00001184.

Īstermiņa veiktspējas ziņā QUANT ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -3.84% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.21% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

thesis cat (QUANT) tirgus informācija

$ 16.27K
$ 16.27K$ 16.27K

--
----

$ 16.27K
$ 16.27K$ 16.27K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,023.0
999,998,023.0 999,998,023.0

Pašreizējais thesis cat tirgus maksimums ir $ 16.27K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. QUANT apjoms apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo apjomu 999998023.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 16.27K.

thesis cat (QUANT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas thesis cat uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas thesis cat uz USD bija $ -0.0000055914.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas thesis cat uz USD bija $ -0.0000054473.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas thesis cat uz USD bija $ -0.000006998575021334698.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-3.84%
30 dienas$ -0.0000055914-34.36%
60 dienas$ -0.0000054473-33.48%
90 dienas$ -0.000006998575021334698-30.07%

Kas ir thesis cat (QUANT)?

a real community takeover after dev and grifters did their thing quant told us they will regret hard

thesis is simple: quant is a cat

quant is a memecoin and it's only purpose is to have fun onchain and offchain with it

quant does not have any affiliations with other projects or companies

quant wants higher, carry him with us

sooner or later the world will realize that quant has always been a cat

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

thesis cat (QUANT) resurss

Oficiālā interneta vietne

thesis cat cenas prognoze (USD)

Kāda būs thesis cat (QUANT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu thesis cat (QUANT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa thesis cat prognozes.

Apskati thesis cat cenas prognozi!

QUANT uz vietējām valūtām

thesis cat (QUANT) tokenomika

thesis cat (QUANT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par QUANT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par thesis cat (QUANT)

Kāda ir thesis cat (QUANT) vērtība šodien?
Reāllaika QUANT cena USD ir 0.00001627 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā QUANT uz USD cena?
Pašreizējā QUANT uz USD cena ir $ 0.00001627. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir thesis cat tirgus maksimums?
QUANT tirgus maksimums ir $ 16.27K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir QUANT apjoms apgrozībā?
QUANT apjoms apgrozībā ir 1000.00M USD.
Kāda bija QUANT vēsturiski augstākā cena?
QUANT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00289093 USD apmērā.
Kāda bija QUANT vēsturiski zemākā cena?
QUANT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00001184 USD.
Kāds ir QUANT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu QUANT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai QUANT šogad kāps augstāk?
QUANT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati QUANT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:33:04 (UTC+8)

thesis cat (QUANT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

