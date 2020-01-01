Thesirion (TSO) tokenomika
Thesirion (TSO) informācija
Thesirion Creative Agency is a platform that develops creative solutions for all types of projects and business models, with a focus on design, art, and Web3 and blockchain technology. Launched in March 2025 by a multidisciplinary, global team, Thesirion operates on BaseChain. This infrastructure provides scalability, low transaction fees, and compatibility with many ecosystems and solutions, allowing Thesirion to offer efficient and cost-effective services to clients, developers, creators, and brands in the Web3 space.
The agency specializes in various services tailored to the decentralized ecosystem. These include brand design, UI/UX for intuitive digital interfaces, AI-powered development, NFT creation for unique digital assets, decentralized application (DApp) development for blockchain-based solutions, and smart contract programming to ensure secure and functional operations. Thesirion employs a variety of technologies to support its offerings. It also leverages cutting-edge AI tools to optimize its capabilities, especially for creative and technical projects.
Thesirion (TSO) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Thesirion (TSO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Thesirion (TSO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Thesirion (TSO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais TSO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu TSO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti TSO tokenomiku, uzzini TSO tokena reāllaika cenu!
