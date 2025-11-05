BiržaDEX+
Reāllaika There Will Be Signs cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SIGNS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SIGNS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SIGNS

SIGNS Cenas informācija

Kas ir SIGNS

SIGNS Oficiālā tīmekļa vietne

SIGNS Tokenomika

SIGNS Cenas prognoze

There Will Be Signs logotips

There Will Be Signs Cena (SIGNS)

Nav sarakstā

1 SIGNS uz USD reāllaika cena:

--
----
-8.20%1D
USD
There Will Be Signs (SIGNS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:06:58 (UTC+8)

There Will Be Signs (SIGNS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.13%

-8.21%

-21.54%

-21.54%

There Will Be Signs (SIGNS) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā SIGNS tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SIGNS visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SIGNS ir mainījies par -1.13% pēdējā stundā, par -8.21% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.54% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

There Will Be Signs (SIGNS) tirgus informācija

$ 36.80K
$ 36.80K$ 36.80K

--
----

$ 37.98K
$ 37.98K$ 37.98K

935.00M
935.00M 935.00M

964,916,929.944135
964,916,929.944135 964,916,929.944135

Pašreizējais There Will Be Signs tirgus maksimums ir $ 36.80K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SIGNS apjoms apgrozībā ir 935.00M ar kopējo apjomu 964916929.944135. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 37.98K.

There Will Be Signs (SIGNS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas There Will Be Signs uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas There Will Be Signs uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas There Will Be Signs uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas There Will Be Signs uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.21%
30 dienas$ 0-47.75%
60 dienas$ 0-42.71%
90 dienas$ 0--

Kas ir There Will Be Signs (SIGNS)?

Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.

Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.

Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

There Will Be Signs (SIGNS) resurss

Oficiālā interneta vietne

There Will Be Signs cenas prognoze (USD)

Kāda būs There Will Be Signs (SIGNS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu There Will Be Signs (SIGNS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa There Will Be Signs prognozes.

Apskati There Will Be Signs cenas prognozi!

SIGNS uz vietējām valūtām

There Will Be Signs (SIGNS) tokenomika

There Will Be Signs (SIGNS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SIGNS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par There Will Be Signs (SIGNS)

Kāda ir There Will Be Signs (SIGNS) vērtība šodien?
Reāllaika SIGNS cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SIGNS uz USD cena?
Pašreizējā SIGNS uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir There Will Be Signs tirgus maksimums?
SIGNS tirgus maksimums ir $ 36.80K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SIGNS apjoms apgrozībā?
SIGNS apjoms apgrozībā ir 935.00M USD.
Kāda bija SIGNS vēsturiski augstākā cena?
SIGNS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija SIGNS vēsturiski zemākā cena?
SIGNS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir SIGNS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SIGNS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SIGNS šogad kāps augstāk?
SIGNS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SIGNS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:06:58 (UTC+8)

There Will Be Signs (SIGNS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

