Reāllaika Theo Short Duration US Treasury Fund cena šodien ir 1.008 USD. Seko līdzi reāllaika THBILL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati THBILL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par THBILL

THBILL Cenas informācija

Kas ir THBILL

THBILL Oficiālā tīmekļa vietne

THBILL Tokenomika

THBILL Cenas prognoze

Theo Short Duration US Treasury Fund logotips

Theo Short Duration US Treasury Fund Cena (THBILL)

Nav sarakstā

1 THBILL uz USD reāllaika cena:

$1.008
$1.008$1.008
-0.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:56:17 (UTC+8)

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.996803
$ 0.996803$ 0.996803
24h zemākā
$ 1.018
$ 1.018$ 1.018
24h augstākā

$ 0.996803
$ 0.996803$ 0.996803

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.906552
$ 0.906552$ 0.906552

-0.04%

-0.34%

-0.43%

-0.43%

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) reāllaika cena ir $1.008. Pēdējo 24 stundu laikā THBILL tika tirgots robežās no zemākās $ 0.996803 līdz augstākajai $ 1.018, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. THBILL visu laiku augstākā cena ir $ 1.11, savukārt zemākā - $ 0.906552.

Īstermiņa veiktspējas ziņā THBILL ir mainījies par -0.04% pēdējā stundā, par -0.34% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.43% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) tirgus informācija

$ 166.89M
$ 166.89M$ 166.89M

--
----

$ 166.89M
$ 166.89M$ 166.89M

165.54M
165.54M 165.54M

165,539,507.322598
165,539,507.322598 165,539,507.322598

Pašreizējais Theo Short Duration US Treasury Fund tirgus maksimums ir $ 166.89M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. THBILL apjoms apgrozībā ir 165.54M ar kopējo apjomu 165539507.322598. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 166.89M.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Theo Short Duration US Treasury Fund uz USD bija $ -0.003442143192172.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Theo Short Duration US Treasury Fund uz USD bija $ +0.0049694400.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Theo Short Duration US Treasury Fund uz USD bija $ +0.0027486144.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Theo Short Duration US Treasury Fund uz USD bija $ +0.007524998323582.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.003442143192172-0.34%
30 dienas$ +0.0049694400+0.49%
60 dienas$ +0.0027486144+0.27%
90 dienas$ +0.007524998323582+0.75%

Kas ir Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)?

Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) resurss

Oficiālā interneta vietne

Theo Short Duration US Treasury Fund cenas prognoze (USD)

Kāda būs Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Theo Short Duration US Treasury Fund prognozes.

Apskati Theo Short Duration US Treasury Fund cenas prognozi!

THBILL uz vietējām valūtām

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) tokenomika

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par THBILL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Kāda ir Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) vērtība šodien?
Reāllaika THBILL cena USD ir 1.008 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā THBILL uz USD cena?
Pašreizējā THBILL uz USD cena ir $ 1.008. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Theo Short Duration US Treasury Fund tirgus maksimums?
THBILL tirgus maksimums ir $ 166.89M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir THBILL apjoms apgrozībā?
THBILL apjoms apgrozībā ir 165.54M USD.
Kāda bija THBILL vēsturiski augstākā cena?
THBILL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.11 USD apmērā.
Kāda bija THBILL vēsturiski zemākā cena?
THBILL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.906552 USD.
Kāds ir THBILL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu THBILL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai THBILL šogad kāps augstāk?
THBILL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati THBILL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:56:17 (UTC+8)

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

