Reāllaika The Wizard of Buyback cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika WIZB uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WIZB cenas tendenci MEXC.Reāllaika The Wizard of Buyback cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika WIZB uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WIZB cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WIZB

WIZB Cenas informācija

Kas ir WIZB

WIZB Oficiālā tīmekļa vietne

WIZB Tokenomika

WIZB Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

The Wizard of Buyback logotips

The Wizard of Buyback Cena (WIZB)

Nav sarakstā

1 WIZB uz USD reāllaika cena:

--
----
-5.00%1D
mexc
USD
The Wizard of Buyback (WIZB) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:32:50 (UTC+8)

The Wizard of Buyback (WIZB) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00113077
$ 0.00113077$ 0.00113077

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

-5.09%

-18.05%

-18.05%

The Wizard of Buyback (WIZB) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā WIZB tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WIZB visu laiku augstākā cena ir $ 0.00113077, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WIZB ir mainījies par +0.10% pēdējā stundā, par -5.09% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.05% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

The Wizard of Buyback (WIZB) tirgus informācija

$ 8.36K
$ 8.36K$ 8.36K

--
----

$ 8.36K
$ 8.36K$ 8.36K

999.35M
999.35M 999.35M

999,347,885.560471
999,347,885.560471 999,347,885.560471

Pašreizējais The Wizard of Buyback tirgus maksimums ir $ 8.36K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WIZB apjoms apgrozībā ir 999.35M ar kopējo apjomu 999347885.560471. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.36K.

The Wizard of Buyback (WIZB) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas The Wizard of Buyback uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas The Wizard of Buyback uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas The Wizard of Buyback uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas The Wizard of Buyback uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-5.09%
30 dienas$ 0-48.16%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir The Wizard of Buyback (WIZB)?

The first experimental stream token fully dedicated to buybacks.

Designed to throw gas to the fire...

No greedy devs, no rugs & no farming

Just good tokenomics and some magic.

90% Buyback 10% Fee

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

The Wizard of Buyback (WIZB) resurss

Oficiālā interneta vietne

The Wizard of Buyback cenas prognoze (USD)

Kāda būs The Wizard of Buyback (WIZB) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu The Wizard of Buyback (WIZB) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa The Wizard of Buyback prognozes.

Apskati The Wizard of Buyback cenas prognozi!

WIZB uz vietējām valūtām

The Wizard of Buyback (WIZB) tokenomika

The Wizard of Buyback (WIZB) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WIZB tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par The Wizard of Buyback (WIZB)

Kāda ir The Wizard of Buyback (WIZB) vērtība šodien?
Reāllaika WIZB cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WIZB uz USD cena?
Pašreizējā WIZB uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir The Wizard of Buyback tirgus maksimums?
WIZB tirgus maksimums ir $ 8.36K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WIZB apjoms apgrozībā?
WIZB apjoms apgrozībā ir 999.35M USD.
Kāda bija WIZB vēsturiski augstākā cena?
WIZB sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00113077 USD apmērā.
Kāda bija WIZB vēsturiski zemākā cena?
WIZB sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir WIZB tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WIZB tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WIZB šogad kāps augstāk?
WIZB cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WIZB cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:32:50 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

