The Three Kingdoms (TTK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par The Three Kingdoms (TTK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
The Three Kingdoms (TTK) informācija

The Three Kingdoms is a Play to Earn GameFi based around the Romance of the Three Kingdoms. The journey begins after the fall of the Han dynasty 189-220AD.

Players can recruit their favourite hero's and fight other warlords as well as conquer lands. While having multiple different ways to earn tokens and NFTs, while enjoying the game. They are currently gearing up for launch and the team are true 3 Kingdoms enthusiasts. The goal is to provide a gaming ecosystem that is consistently updated with new content. The project strives for long-term development.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://ttk.gg/
Tehniskais dokuments:
https://ttk-contact.gitbook.io/the-three-kingdoms/

The Three Kingdoms (TTK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos The Three Kingdoms (TTK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 123.57K
$ 123.57K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 824.77M
$ 824.77M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 149.82K
$ 149.82K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.601969
$ 0.601969
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00014883
$ 0.00014883
Pašreizējā cena:
$ 0.00014982
$ 0.00014982

The Three Kingdoms (TTK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

The Three Kingdoms (TTK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TTK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TTK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TTK tokenomiku, uzzini TTK tokena reāllaika cenu!

TTK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TTK? Mūsu TTK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.