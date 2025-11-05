BiržaDEX+
Reāllaika THE SUBSTANCE cena šodien ir 0.00006112 USD. Seko līdzi reāllaika DOSE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DOSE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DOSE

DOSE Cenas informācija

Kas ir DOSE

DOSE Oficiālā tīmekļa vietne

DOSE Tokenomika

DOSE Cenas prognoze

THE SUBSTANCE logotips

THE SUBSTANCE Cena (DOSE)

1 DOSE uz USD reāllaika cena:

--
----
-3.50%1D
THE SUBSTANCE (DOSE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:06:42 (UTC+8)

THE SUBSTANCE (DOSE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00005946
$ 0.00005946$ 0.00005946
24h zemākā
$ 0.00006423
$ 0.00006423$ 0.00006423
24h augstākā

$ 0.00005946
$ 0.00005946$ 0.00005946

$ 0.00006423
$ 0.00006423$ 0.00006423

$ 0.0010989
$ 0.0010989$ 0.0010989

$ 0.00005946
$ 0.00005946$ 0.00005946

-2.52%

-23.18%

-23.18%

THE SUBSTANCE (DOSE) reāllaika cena ir $0.00006112. Pēdējo 24 stundu laikā DOSE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00005946 līdz augstākajai $ 0.00006423, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DOSE visu laiku augstākā cena ir $ 0.0010989, savukārt zemākā - $ 0.00005946.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DOSE ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -2.52% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.18% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

THE SUBSTANCE (DOSE) tirgus informācija

$ 61.12K
$ 61.12K$ 61.12K

$ 61.12K
$ 61.12K$ 61.12K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,224.349174
999,996,224.349174 999,996,224.349174

Pašreizējais THE SUBSTANCE tirgus maksimums ir $ 61.12K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DOSE apjoms apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo apjomu 999996224.349174. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 61.12K.

THE SUBSTANCE (DOSE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas THE SUBSTANCE uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas THE SUBSTANCE uz USD bija $ -0.0000282150.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas THE SUBSTANCE uz USD bija $ -0.0000214021.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas THE SUBSTANCE uz USD bija $ -0.0001947129058608939.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-2.52%
30 dienas$ -0.0000282150-46.16%
60 dienas$ -0.0000214021-35.01%
90 dienas$ -0.0001947129058608939-76.10%

Kas ir THE SUBSTANCE (DOSE)?

THE SUBSTANCE — $DOSE You’re not seeing this by accident. The Substance isn’t for everyone—and it never will be. It’s a digital contagion disguised as a token. Something you activate. A signal. Proof you saw the future before the herd even looked up. One vial. One conviction. One chance to claim what others will never understand. This is your last shot. Don’t waste it. BUY. ACTIVATE. GET RICH. Welcome to the hidden layer.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

THE SUBSTANCE (DOSE) resurss

Oficiālā interneta vietne

THE SUBSTANCE cenas prognoze (USD)

Kāda būs THE SUBSTANCE (DOSE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu THE SUBSTANCE (DOSE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa THE SUBSTANCE prognozes.

Apskati THE SUBSTANCE cenas prognozi!

DOSE uz vietējām valūtām

THE SUBSTANCE (DOSE) tokenomika

THE SUBSTANCE (DOSE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DOSE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par THE SUBSTANCE (DOSE)

Kāda ir THE SUBSTANCE (DOSE) vērtība šodien?
Reāllaika DOSE cena USD ir 0.00006112 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DOSE uz USD cena?
Pašreizējā DOSE uz USD cena ir $ 0.00006112. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir THE SUBSTANCE tirgus maksimums?
DOSE tirgus maksimums ir $ 61.12K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DOSE apjoms apgrozībā?
DOSE apjoms apgrozībā ir 1000.00M USD.
Kāda bija DOSE vēsturiski augstākā cena?
DOSE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0010989 USD apmērā.
Kāda bija DOSE vēsturiski zemākā cena?
DOSE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00005946 USD.
Kāds ir DOSE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DOSE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DOSE šogad kāps augstāk?
DOSE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DOSE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:06:42 (UTC+8)

THE SUBSTANCE (DOSE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

