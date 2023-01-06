The Rug Game (TRG) tokenomika
Welcome to The Rug Game
TRG is the core governance token of the rug game & will exist beyond the current 10 letter game and all future games.
On top of this, there are 10 game tokens.
$T $H $E $R $U $G $G* $A $M $E*
The 10 tokens above have a 4% tax. 1% buys & burns CULT, 1% which buys & burns TRG, 1% game token sent to burn wallet & 1% which is collected by a contract & held in ETH.
All of these tokens launched on January 6th 2023. Between every 30-60 days from these tokens launch or the previous rug, the token which has burnt the least amount numerically of the gaming token, CULT , and TRG is eliminated, and the liquidity is rugged automatically.
Any ETH left from the LP at the time of the rug will auto buyback TRG and send it to the TRG DAO & stakers.
At the time the token with the least burns rugs, the 1% ETH collected of every other community token is sent as ETH rewards to the winning community tokens holders.
A communities corruption can be their saviour. Any wallet can stake & any wallet that holds TRG or CULT can offer a bribe to the DAO. If a wallet sacrifices their TRG or CULT, they can allocate that amount of “points” to a game token of their choosing.
The Rug Game (TRG) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos The Rug Game (TRG) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
The Rug Game (TRG) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
The Rug Game (TRG) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais TRG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu TRG tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti TRG tokenomiku, uzzini TRG tokena reāllaika cenu!
TRG cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TRG? Mūsu TRG cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
