THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) tokenomika
THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) informācija
Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire.
THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais RETIREMENT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu RETIREMENT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti RETIREMENT tokenomiku, uzzini RETIREMENT tokena reāllaika cenu!
RETIREMENT cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas RETIREMENT? Mūsu RETIREMENT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.