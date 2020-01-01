THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) tokenomika

Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire.

https://www.retirementcoin.io/

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture.

$ 50.51K
$ 998.50M
$ 998.50M
$ 50.51K
$ 0.00357343
$ 0
$ 0
THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais RETIREMENT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu RETIREMENT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti RETIREMENT tokenomiku, uzzini RETIREMENT tokena reāllaika cenu!

