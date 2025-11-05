BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika The Odor cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ODOR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ODOR cenas tendenci MEXC.Reāllaika The Odor cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ODOR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ODOR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ODOR

ODOR Cenas informācija

Kas ir ODOR

ODOR Oficiālā tīmekļa vietne

ODOR Tokenomika

ODOR Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

The Odor logotips

The Odor Cena (ODOR)

Nav sarakstā

1 ODOR uz USD reāllaika cena:

--
----
-13.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
The Odor (ODOR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:06:14 (UTC+8)

The Odor (ODOR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.94%

-13.06%

-52.83%

-52.83%

The Odor (ODOR) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā ODOR tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ODOR visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ODOR ir mainījies par -1.94% pēdējā stundā, par -13.06% pēdējo 24 stundu laikā un par -52.83% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

The Odor (ODOR) tirgus informācija

$ 48.01K
$ 48.01K$ 48.01K

--
----

$ 80.63K
$ 80.63K$ 80.63K

500.45M
500.45M 500.45M

840,458,468.6993265
840,458,468.6993265 840,458,468.6993265

Pašreizējais The Odor tirgus maksimums ir $ 48.01K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ODOR apjoms apgrozībā ir 500.45M ar kopējo apjomu 840458468.6993265. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 80.63K.

The Odor (ODOR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas The Odor uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas The Odor uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas The Odor uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas The Odor uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-13.06%
30 dienas$ 0-56.42%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir The Odor (ODOR)?

Crypto isn’t a market, it’s a busted sewage main. $ODOR crawled out of the pipe to tag every scam with a stink you can’t wash away. He doesn’t save the market. He haunts it, and the fouler it gets, the stronger he grows.

More than a meme, $ODOR is resistance in its rawest form. Every rug, every extraction, every foul trick leaves a trail, and $ODOR clings to it like splooge on a bath towel. The stench exposes what charts and promises try to hide.

Holders are the nose-blind cultists of decay, laughing while others gag. Scams fade. Liquidity dries. But the smell lingers. The cult grows. $ODOR remains.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

The Odor (ODOR) resurss

Oficiālā interneta vietne

The Odor cenas prognoze (USD)

Kāda būs The Odor (ODOR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu The Odor (ODOR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa The Odor prognozes.

Apskati The Odor cenas prognozi!

ODOR uz vietējām valūtām

The Odor (ODOR) tokenomika

The Odor (ODOR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ODOR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par The Odor (ODOR)

Kāda ir The Odor (ODOR) vērtība šodien?
Reāllaika ODOR cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ODOR uz USD cena?
Pašreizējā ODOR uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir The Odor tirgus maksimums?
ODOR tirgus maksimums ir $ 48.01K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ODOR apjoms apgrozībā?
ODOR apjoms apgrozībā ir 500.45M USD.
Kāda bija ODOR vēsturiski augstākā cena?
ODOR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija ODOR vēsturiski zemākā cena?
ODOR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir ODOR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ODOR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ODOR šogad kāps augstāk?
ODOR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ODOR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:06:14 (UTC+8)

The Odor (ODOR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,163.86
$100,163.86$100,163.86

-2.92%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,210.96
$3,210.96$3,210.96

-8.44%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.74
$151.74$151.74

-6.03%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1585
$2.1585$2.1585

-5.41%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,163.86
$100,163.86$100,163.86

-2.92%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,210.96
$3,210.96$3,210.96

-8.44%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.74
$151.74$151.74

-6.03%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1585
$2.1585$2.1585

-5.41%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15967
$0.15967$0.15967

-2.59%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0250
$2.0250$2.0250

+1,250.00%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.16700
$0.16700$0.16700

+988.65%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000337
$0.0000000000000000000000000337$0.0000000000000000000000000337

+388.40%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000197
$0.000000000197$0.000000000197

+129.06%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000693
$0.0000693$0.0000693

+69.02%