Reāllaika the mascot of crypto cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika CANDLE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CANDLE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CANDLE

CANDLE Cenas informācija

Kas ir CANDLE

CANDLE Oficiālā tīmekļa vietne

CANDLE Tokenomika

CANDLE Cenas prognoze

the mascot of crypto logotips

the mascot of crypto Cena (CANDLE)

Nav sarakstā

1 CANDLE uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
the mascot of crypto (CANDLE) Tiešsaistes cenu diagramma
the mascot of crypto (CANDLE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-13.89%

-13.89%

the mascot of crypto (CANDLE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā CANDLE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CANDLE visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CANDLE ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -13.89% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

the mascot of crypto (CANDLE) tirgus informācija

$ 5.14K
$ 5.14K$ 5.14K

--
----

$ 5.14K
$ 5.14K$ 5.14K

998.71M
998.71M 998.71M

998,711,203.454255
998,711,203.454255 998,711,203.454255

Pašreizējais the mascot of crypto tirgus maksimums ir $ 5.14K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CANDLE apjoms apgrozībā ir 998.71M ar kopējo apjomu 998711203.454255. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.14K.

the mascot of crypto (CANDLE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas the mascot of crypto uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas the mascot of crypto uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas the mascot of crypto uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas the mascot of crypto uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-33.74%
60 dienas$ 0-43.53%
90 dienas$ 0--

Kas ir the mascot of crypto (CANDLE)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

the mascot of crypto (CANDLE) resurss

Oficiālā interneta vietne

the mascot of crypto cenas prognoze (USD)

Kāda būs the mascot of crypto (CANDLE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu the mascot of crypto (CANDLE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa the mascot of crypto prognozes.

Apskati the mascot of crypto cenas prognozi!

CANDLE uz vietējām valūtām

the mascot of crypto (CANDLE) tokenomika

the mascot of crypto (CANDLE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CANDLE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par the mascot of crypto (CANDLE)

Kāda ir the mascot of crypto (CANDLE) vērtība šodien?
Reāllaika CANDLE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CANDLE uz USD cena?
Pašreizējā CANDLE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir the mascot of crypto tirgus maksimums?
CANDLE tirgus maksimums ir $ 5.14K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CANDLE apjoms apgrozībā?
CANDLE apjoms apgrozībā ir 998.71M USD.
Kāda bija CANDLE vēsturiski augstākā cena?
CANDLE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija CANDLE vēsturiski zemākā cena?
CANDLE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir CANDLE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CANDLE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CANDLE šogad kāps augstāk?
CANDLE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CANDLE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:32:14 (UTC+8)

the mascot of crypto (CANDLE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

