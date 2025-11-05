BiržaDEX+
Reāllaika The Last Job cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika QUIT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati QUIT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par QUIT

QUIT Cenas informācija

Kas ir QUIT

QUIT Oficiālā tīmekļa vietne

QUIT Tokenomika

QUIT Cenas prognoze

The Last Job logotips

The Last Job Cena (QUIT)

Nav sarakstā

1 QUIT uz USD reāllaika cena:

$0.00010005
$0.00010005$0.00010005
-26.30%1D
USD
The Last Job (QUIT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:06:07 (UTC+8)

The Last Job (QUIT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.98%

-27.39%

-46.50%

-46.50%

The Last Job (QUIT) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā QUIT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. QUIT visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā QUIT ir mainījies par -0.98% pēdējā stundā, par -27.39% pēdējo 24 stundu laikā un par -46.50% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

The Last Job (QUIT) tirgus informācija

$ 99.03K
$ 99.03K$ 99.03K

--
----

$ 99.03K
$ 99.03K$ 99.03K

989.79M
989.79M 989.79M

989,790,199.47568
989,790,199.47568 989,790,199.47568

Pašreizējais The Last Job tirgus maksimums ir $ 99.03K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. QUIT apjoms apgrozībā ir 989.79M ar kopējo apjomu 989790199.47568. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 99.03K.

The Last Job (QUIT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas The Last Job uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas The Last Job uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas The Last Job uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas The Last Job uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-27.39%
30 dienas$ 0-34.15%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir The Last Job (QUIT)?

$RETIRE dev’s new experiment is simple: if you’re working, you’ll eventually $QUIT. This is The Last Job you’ll ever have.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

The Last Job (QUIT) resurss

Oficiālā interneta vietne

The Last Job cenas prognoze (USD)

Kāda būs The Last Job (QUIT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu The Last Job (QUIT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa The Last Job prognozes.

Apskati The Last Job cenas prognozi!

QUIT uz vietējām valūtām

The Last Job (QUIT) tokenomika

The Last Job (QUIT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par QUIT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par The Last Job (QUIT)

Kāda ir The Last Job (QUIT) vērtība šodien?
Reāllaika QUIT cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā QUIT uz USD cena?
Pašreizējā QUIT uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir The Last Job tirgus maksimums?
QUIT tirgus maksimums ir $ 99.03K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir QUIT apjoms apgrozībā?
QUIT apjoms apgrozībā ir 989.79M USD.
Kāda bija QUIT vēsturiski augstākā cena?
QUIT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija QUIT vēsturiski zemākā cena?
QUIT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir QUIT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu QUIT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai QUIT šogad kāps augstāk?
QUIT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati QUIT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:06:07 (UTC+8)

The Last Job (QUIT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

