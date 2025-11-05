BiržaDEX+
Reāllaika The Green Era cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GREEN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GREEN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GREEN

GREEN Cenas informācija

Kas ir GREEN

GREEN Oficiālā tīmekļa vietne

GREEN Tokenomika

GREEN Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

The Green Era logotips

The Green Era Cena (GREEN)

Nav sarakstā

1 GREEN uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
The Green Era (GREEN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:32:00 (UTC+8)

The Green Era (GREEN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-10.17%

-10.17%

The Green Era (GREEN) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā GREEN tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GREEN visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GREEN ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -10.17% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

The Green Era (GREEN) tirgus informācija

$ 6.45K
$ 6.45K$ 6.45K

--
----

$ 6.45K
$ 6.45K$ 6.45K

998.40M
998.40M 998.40M

998,401,008.664929
998,401,008.664929 998,401,008.664929

Pašreizējais The Green Era tirgus maksimums ir $ 6.45K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GREEN apjoms apgrozībā ir 998.40M ar kopējo apjomu 998401008.664929. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.45K.

The Green Era (GREEN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas The Green Era uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas The Green Era uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas The Green Era uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas The Green Era uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-26.68%
60 dienas$ 0-28.98%
90 dienas$ 0--

Kas ir The Green Era (GREEN)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

The Green Era (GREEN) resurss

Oficiālā interneta vietne

The Green Era cenas prognoze (USD)

Kāda būs The Green Era (GREEN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu The Green Era (GREEN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa The Green Era prognozes.

Apskati The Green Era cenas prognozi!

GREEN uz vietējām valūtām

The Green Era (GREEN) tokenomika

The Green Era (GREEN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GREEN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par The Green Era (GREEN)

Kāda ir The Green Era (GREEN) vērtība šodien?
Reāllaika GREEN cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GREEN uz USD cena?
Pašreizējā GREEN uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir The Green Era tirgus maksimums?
GREEN tirgus maksimums ir $ 6.45K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GREEN apjoms apgrozībā?
GREEN apjoms apgrozībā ir 998.40M USD.
Kāda bija GREEN vēsturiski augstākā cena?
GREEN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija GREEN vēsturiski zemākā cena?
GREEN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir GREEN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GREEN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GREEN šogad kāps augstāk?
GREEN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GREEN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:32:00 (UTC+8)

The Green Era (GREEN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

