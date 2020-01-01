The Grays Currency (PTGC) tokenomika

The Grays Currency (PTGC) informācija

1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.pulsetgc.com/

The Grays Currency (PTGC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos The Grays Currency (PTGC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 98.30M
Kopējais apjoms:
$ 290.96B
Apjoms apgrozībā:
$ 290.96B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 98.30M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00132623
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00000217
Pašreizējā cena:
$ 0.00034904
The Grays Currency (PTGC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

The Grays Currency (PTGC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PTGC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PTGC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PTGC tokenomiku, uzzini PTGC tokena reāllaika cenu!

Atruna

