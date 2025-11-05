BiržaDEX+
Reāllaika The First Play cena šodien ir 0.00000494 USD. Seko līdzi reāllaika 1ST uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati 1ST cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par 1ST

1ST Cenas informācija

Kas ir 1ST

1ST Oficiālā tīmekļa vietne

1ST Tokenomika

1ST Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

The First Play logotips

The First Play Cena (1ST)

Nav sarakstā

1 1ST uz USD reāllaika cena:

--
----
+1.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
The First Play (1ST) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:31:47 (UTC+8)

The First Play (1ST) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00000483
$ 0.00000483
24h zemākā
$ 0.00000492
$ 0.00000492
24h augstākā

$ 0.00000483
$ 0.00000483

$ 0.00000492
$ 0.00000492

$ 0.00010884
$ 0.00010884

$ 0.00000483
$ 0.00000483

+1.43%

+2.29%

-25.63%

-25.63%

The First Play (1ST) reāllaika cena ir $0.00000494. Pēdējo 24 stundu laikā 1ST tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00000483 līdz augstākajai $ 0.00000492, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. 1ST visu laiku augstākā cena ir $ 0.00010884, savukārt zemākā - $ 0.00000483.

Īstermiņa veiktspējas ziņā 1ST ir mainījies par +1.43% pēdējā stundā, par +2.29% pēdējo 24 stundu laikā un par -25.63% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

The First Play (1ST) tirgus informācija

$ 4.93K
$ 4.93K

--
--

$ 4.93K
$ 4.93K

999.22M
999.22M

999,218,955.211753
999,218,955.211753

Pašreizējais The First Play tirgus maksimums ir $ 4.93K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. 1ST apjoms apgrozībā ir 999.22M ar kopējo apjomu 999218955.211753. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.93K.

The First Play (1ST) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas The First Play uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas The First Play uz USD bija $ -0.0000022751.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas The First Play uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas The First Play uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+2.29%
30 dienas$ -0.0000022751-46.05%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir The First Play (1ST)?

The First Play by $retire dev. Everyone deserves to have their first big move.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

The First Play (1ST) resurss

Oficiālā interneta vietne

The First Play cenas prognoze (USD)

Kāda būs The First Play (1ST) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu The First Play (1ST) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa The First Play prognozes.

Apskati The First Play cenas prognozi!

1ST uz vietējām valūtām

The First Play (1ST) tokenomika

The First Play (1ST) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par 1ST tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par The First Play (1ST)

Kāda ir The First Play (1ST) vērtība šodien?
Reāllaika 1ST cena USD ir 0.00000494 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā 1ST uz USD cena?
Pašreizējā 1ST uz USD cena ir $ 0.00000494. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir The First Play tirgus maksimums?
1ST tirgus maksimums ir $ 4.93K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir 1ST apjoms apgrozībā?
1ST apjoms apgrozībā ir 999.22M USD.
Kāda bija 1ST vēsturiski augstākā cena?
1ST sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00010884 USD apmērā.
Kāda bija 1ST vēsturiski zemākā cena?
1ST sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00000483 USD.
Kāds ir 1ST tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu 1ST tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai 1ST šogad kāps augstāk?
1ST cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati 1ST cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:31:47 (UTC+8)

The First Play (1ST) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,715.15

$3,320.16

$156.29

$1.0000

$2.2339

$101,715.15

$3,320.16

$156.29

$2.2339

$0.16409

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.33027

$1.5628

$0.0000000000000000000000000330

$0.0000000034230

$0.000008029

