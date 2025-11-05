BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika The Final Quarter cena šodien ir 0.00002909 USD. Seko līdzi reāllaika Q4 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati Q4 cenas tendenci MEXC.Reāllaika The Final Quarter cena šodien ir 0.00002909 USD. Seko līdzi reāllaika Q4 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati Q4 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par Q4

Q4 Cenas informācija

Kas ir Q4

Q4 Oficiālā tīmekļa vietne

Q4 Tokenomika

Q4 Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

The Final Quarter logotips

The Final Quarter Cena (Q4)

Nav sarakstā

1 Q4 uz USD reāllaika cena:

--
----
-4.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
The Final Quarter (Q4) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:05:58 (UTC+8)

The Final Quarter (Q4) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00002917
$ 0.00002917$ 0.00002917
24h zemākā
$ 0.00003354
$ 0.00003354$ 0.00003354
24h augstākā

$ 0.00002917
$ 0.00002917$ 0.00002917

$ 0.00003354
$ 0.00003354$ 0.00003354

$ 0.00089243
$ 0.00089243$ 0.00089243

$ 0.00002917
$ 0.00002917$ 0.00002917

-1.49%

-4.06%

-20.23%

-20.23%

The Final Quarter (Q4) reāllaika cena ir $0.00002909. Pēdējo 24 stundu laikā Q4 tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00002917 līdz augstākajai $ 0.00003354, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. Q4 visu laiku augstākā cena ir $ 0.00089243, savukārt zemākā - $ 0.00002917.

Īstermiņa veiktspējas ziņā Q4 ir mainījies par -1.49% pēdējā stundā, par -4.06% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.23% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

The Final Quarter (Q4) tirgus informācija

$ 29.16K
$ 29.16K$ 29.16K

--
----

$ 29.16K
$ 29.16K$ 29.16K

999.69M
999.69M 999.69M

999,692,541.386735
999,692,541.386735 999,692,541.386735

Pašreizējais The Final Quarter tirgus maksimums ir $ 29.16K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. Q4 apjoms apgrozībā ir 999.69M ar kopējo apjomu 999692541.386735. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 29.16K.

The Final Quarter (Q4) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas The Final Quarter uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas The Final Quarter uz USD bija $ -0.0000208984.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas The Final Quarter uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas The Final Quarter uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.06%
30 dienas$ -0.0000208984-71.84%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir The Final Quarter (Q4)?

The Final Quarter is not just a token, it’s a movement. Every sacrifice, every step taken so far reaches its ultimate expression in this decisive moment: the final quarter, the one that changes everything.

The project was born with the mission to write the biggest Q4 in memecoin history. It’s not just an asset, but a collective journey where every pattern, every tweet, every strategy converges into one single point: amplifying the community’s energy to the nth degree.

The Final Quarter stands as a symbol of resilience, hype, and breakthrough. The time is now. The final quarter has begun. 🚀🔥

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

The Final Quarter (Q4) resurss

Oficiālā interneta vietne

The Final Quarter cenas prognoze (USD)

Kāda būs The Final Quarter (Q4) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu The Final Quarter (Q4) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa The Final Quarter prognozes.

Apskati The Final Quarter cenas prognozi!

Q4 uz vietējām valūtām

The Final Quarter (Q4) tokenomika

The Final Quarter (Q4) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par Q4 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par The Final Quarter (Q4)

Kāda ir The Final Quarter (Q4) vērtība šodien?
Reāllaika Q4 cena USD ir 0.00002909 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā Q4 uz USD cena?
Pašreizējā Q4 uz USD cena ir $ 0.00002909. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir The Final Quarter tirgus maksimums?
Q4 tirgus maksimums ir $ 29.16K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir Q4 apjoms apgrozībā?
Q4 apjoms apgrozībā ir 999.69M USD.
Kāda bija Q4 vēsturiski augstākā cena?
Q4 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00089243 USD apmērā.
Kāda bija Q4 vēsturiski zemākā cena?
Q4 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00002917 USD.
Kāds ir Q4 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu Q4 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai Q4 šogad kāps augstāk?
Q4 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati Q4 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:05:58 (UTC+8)

The Final Quarter (Q4) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,157.81
$100,157.81$100,157.81

-2.93%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,213.14
$3,213.14$3,213.14

-8.38%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.89
$151.89$151.89

-5.93%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1597
$2.1597$2.1597

-5.36%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,157.81
$100,157.81$100,157.81

-2.93%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,213.14
$3,213.14$3,213.14

-8.38%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.89
$151.89$151.89

-5.93%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1597
$2.1597$2.1597

-5.36%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15977
$0.15977$0.15977

-2.53%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0290
$2.0290$2.0290

+1,252.66%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.16700
$0.16700$0.16700

+988.65%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000337
$0.0000000000000000000000000337$0.0000000000000000000000000337

+388.40%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000197
$0.000000000197$0.000000000197

+129.06%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000693
$0.0000693$0.0000693

+69.02%