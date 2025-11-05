BiržaDEX+
Reāllaika the face of sarcasm cena šodien ir 0.00004064 USD. Seko līdzi reāllaika KAPPA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KAPPA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KAPPA

KAPPA Cenas informācija

Kas ir KAPPA

KAPPA Oficiālā tīmekļa vietne

KAPPA Tokenomika

KAPPA Cenas prognoze

the face of sarcasm logotips

the face of sarcasm Cena (KAPPA)

Nav sarakstā

1 KAPPA uz USD reāllaika cena:

--
----
-5.90%1D
mexc
USD
the face of sarcasm (KAPPA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:05:52 (UTC+8)

the face of sarcasm (KAPPA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00003874
$ 0.00003874$ 0.00003874
24h zemākā
$ 0.00004358
$ 0.00004358$ 0.00004358
24h augstākā

$ 0.00003874
$ 0.00003874$ 0.00003874

$ 0.00004358
$ 0.00004358$ 0.00004358

$ 0.0059343
$ 0.0059343$ 0.0059343

$ 0.00003874
$ 0.00003874$ 0.00003874

-1.17%

-5.93%

-33.80%

-33.80%

the face of sarcasm (KAPPA) reāllaika cena ir $0.00004064. Pēdējo 24 stundu laikā KAPPA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00003874 līdz augstākajai $ 0.00004358, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KAPPA visu laiku augstākā cena ir $ 0.0059343, savukārt zemākā - $ 0.00003874.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KAPPA ir mainījies par -1.17% pēdējā stundā, par -5.93% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.80% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

the face of sarcasm (KAPPA) tirgus informācija

$ 27.18K
$ 27.18K$ 27.18K

--
----

$ 27.18K
$ 27.18K$ 27.18K

668.81M
668.81M 668.81M

668,811,165.327707
668,811,165.327707 668,811,165.327707

Pašreizējais the face of sarcasm tirgus maksimums ir $ 27.18K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KAPPA apjoms apgrozībā ir 668.81M ar kopējo apjomu 668811165.327707. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 27.18K.

the face of sarcasm (KAPPA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas the face of sarcasm uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas the face of sarcasm uz USD bija $ -0.0000269773.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas the face of sarcasm uz USD bija $ -0.0000253065.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas the face of sarcasm uz USD bija $ -0.00019206145667246455.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-5.93%
30 dienas$ -0.0000269773-66.38%
60 dienas$ -0.0000253065-62.26%
90 dienas$ -0.00019206145667246455-82.53%

Kas ir the face of sarcasm (KAPPA)?

The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

the face of sarcasm (KAPPA) resurss

Oficiālā interneta vietne

the face of sarcasm cenas prognoze (USD)

Kāda būs the face of sarcasm (KAPPA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu the face of sarcasm (KAPPA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa the face of sarcasm prognozes.

Apskati the face of sarcasm cenas prognozi!

KAPPA uz vietējām valūtām

the face of sarcasm (KAPPA) tokenomika

the face of sarcasm (KAPPA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KAPPA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par the face of sarcasm (KAPPA)

Kāda ir the face of sarcasm (KAPPA) vērtība šodien?
Reāllaika KAPPA cena USD ir 0.00004064 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KAPPA uz USD cena?
Pašreizējā KAPPA uz USD cena ir $ 0.00004064. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir the face of sarcasm tirgus maksimums?
KAPPA tirgus maksimums ir $ 27.18K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KAPPA apjoms apgrozībā?
KAPPA apjoms apgrozībā ir 668.81M USD.
Kāda bija KAPPA vēsturiski augstākā cena?
KAPPA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0059343 USD apmērā.
Kāda bija KAPPA vēsturiski zemākā cena?
KAPPA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00003874 USD.
Kāds ir KAPPA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KAPPA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KAPPA šogad kāps augstāk?
KAPPA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KAPPA cenas prognozi dziļākai analīzei.
