Uzzini svarīgākos ieskatus par THE EAR STAYS ON (EAR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
THE EAR STAYS ON (EAR) informācija

After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://theearstayson.xyz/

THE EAR STAYS ON (EAR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos THE EAR STAYS ON (EAR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 49.29K
Kopējais apjoms:
$ 990.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 990.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 49.29K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00238649
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
THE EAR STAYS ON (EAR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

THE EAR STAYS ON (EAR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais EAR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu EAR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti EAR tokenomiku, uzzini EAR tokena reāllaika cenu!

Atruna

