Reāllaika The book of SOL cena šodien ir 0.00007897 USD. Seko līdzi reāllaika SCRIPT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomom un ne tikai. Viegli apskati SCRIPT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SCRIPT

SCRIPT Cenas informācija

Kas ir SCRIPT

SCRIPT Oficiālā tīmekļa vietne

SCRIPT Tokenomika

SCRIPT Cenas prognoze

The book of SOL Cena (SCRIPT)

1 SCRIPT uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
The book of SOL (SCRIPT) Tiešsaistes cenu diagramma
The book of SOL (SCRIPT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

-1.49%

-7.65%

-24.00%

-24.00%

The book of SOL (SCRIPT) reāllaika cena ir $0.00007897. Pēdējo 24 stundu laikā SCRIPT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00007602 līdz augstākajai $ 0.00008673, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SCRIPT visu laiku augstākā cena ir $ 0.00043616, savukārt zemākā - $ 0.00007602.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SCRIPT ir mainījies par -1.49% pēdējā stundā, par -7.65% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

The book of SOL (SCRIPT) tirgus informācija

Pašreizējais The book of SOL tirgus maksimums ir $ 54.93K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SCRIPT apjoms apgrozībā ir 699.94M ar kopējo apjomu 699941488.409202. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 54.93K.

The book of SOL (SCRIPT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas The book of SOL uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas The book of SOL uz USD bija $ -0.0000427281.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas The book of SOL uz USD bija $ -0.0000594279.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas The book of SOL uz USD bija $ -0.00023267642882310935.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.65%
30 dienas$ -0.0000427281-54.10%
60 dienas$ -0.0000594279-75.25%
90 dienas$ -0.00023267642882310935-74.66%

Kas ir The book of SOL (SCRIPT)?

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.

Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:

30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment

20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation

A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool

Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)

No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven

SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Oficiālā interneta vietne

The book of SOL cenas prognoze (USD)

Kāda būs The book of SOL (SCRIPT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu The book of SOL (SCRIPT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa The book of SOL prognozes.

Apskati The book of SOL cenas prognozi!

SCRIPT uz vietējām valūtām

The book of SOL (SCRIPT) tokenomika

The book of SOL (SCRIPT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SCRIPT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par The book of SOL (SCRIPT)

Kāda ir The book of SOL (SCRIPT) vērtība šodien?
Reāllaika SCRIPT cena USD ir 0.00007897 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SCRIPT uz USD cena?
Pašreizējā SCRIPT uz USD cena ir $ 0.00007897. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir The book of SOL tirgus maksimums?
SCRIPT tirgus maksimums ir $ 54.93K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SCRIPT apjoms apgrozībā?
SCRIPT apjoms apgrozībā ir 699.94M USD.
Kāda bija SCRIPT vēsturiski augstākā cena?
SCRIPT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00043616 USD apmērā.
Kāda bija SCRIPT vēsturiski zemākā cena?
SCRIPT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00007602 USD.
Kāds ir SCRIPT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SCRIPT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SCRIPT šogad kāps augstāk?
SCRIPT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SCRIPT cenas prognozi dziļākai analīzei.
The book of SOL (SCRIPT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

