BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika The Bonk Prophecy cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PROPHECY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PROPHECY cenas tendenci MEXC.Reāllaika The Bonk Prophecy cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PROPHECY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PROPHECY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PROPHECY

PROPHECY Cenas informācija

Kas ir PROPHECY

PROPHECY Oficiālā tīmekļa vietne

PROPHECY Tokenomika

PROPHECY Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

The Bonk Prophecy logotips

The Bonk Prophecy Cena (PROPHECY)

Nav sarakstā

1 PROPHECY uz USD reāllaika cena:

--
----
-9.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
The Bonk Prophecy (PROPHECY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:31:40 (UTC+8)

The Bonk Prophecy (PROPHECY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00156111
$ 0.00156111$ 0.00156111

$ 0
$ 0$ 0

--

-8.78%

-24.44%

-24.44%

The Bonk Prophecy (PROPHECY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PROPHECY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PROPHECY visu laiku augstākā cena ir $ 0.00156111, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PROPHECY ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -8.78% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.44% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

The Bonk Prophecy (PROPHECY) tirgus informācija

$ 15.80K
$ 15.80K$ 15.80K

--
----

$ 15.80K
$ 15.80K$ 15.80K

954.21M
954.21M 954.21M

954,207,095.36806
954,207,095.36806 954,207,095.36806

Pašreizējais The Bonk Prophecy tirgus maksimums ir $ 15.80K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PROPHECY apjoms apgrozībā ir 954.21M ar kopējo apjomu 954207095.36806. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 15.80K.

The Bonk Prophecy (PROPHECY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas The Bonk Prophecy uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas The Bonk Prophecy uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas The Bonk Prophecy uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas The Bonk Prophecy uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.78%
30 dienas$ 0-42.80%
60 dienas$ 0-50.61%
90 dienas$ 0--

Kas ir The Bonk Prophecy (PROPHECY)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

The Bonk Prophecy (PROPHECY) resurss

Oficiālā interneta vietne

The Bonk Prophecy cenas prognoze (USD)

Kāda būs The Bonk Prophecy (PROPHECY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu The Bonk Prophecy (PROPHECY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa The Bonk Prophecy prognozes.

Apskati The Bonk Prophecy cenas prognozi!

PROPHECY uz vietējām valūtām

The Bonk Prophecy (PROPHECY) tokenomika

The Bonk Prophecy (PROPHECY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PROPHECY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par The Bonk Prophecy (PROPHECY)

Kāda ir The Bonk Prophecy (PROPHECY) vērtība šodien?
Reāllaika PROPHECY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PROPHECY uz USD cena?
Pašreizējā PROPHECY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir The Bonk Prophecy tirgus maksimums?
PROPHECY tirgus maksimums ir $ 15.80K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PROPHECY apjoms apgrozībā?
PROPHECY apjoms apgrozībā ir 954.21M USD.
Kāda bija PROPHECY vēsturiski augstākā cena?
PROPHECY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00156111 USD apmērā.
Kāda bija PROPHECY vēsturiski zemākā cena?
PROPHECY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PROPHECY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PROPHECY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PROPHECY šogad kāps augstāk?
PROPHECY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PROPHECY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:31:40 (UTC+8)

The Bonk Prophecy (PROPHECY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,715.15
$101,715.15$101,715.15

-1.42%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,320.16
$3,320.16$3,320.16

-5.33%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.29
$156.29$156.29

-3.21%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2339
$2.2339$2.2339

-2.11%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,715.15
$101,715.15$101,715.15

-1.42%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,320.16
$3,320.16$3,320.16

-5.33%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.29
$156.29$156.29

-3.21%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2339
$2.2339$2.2339

-2.11%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16409
$0.16409$0.16409

+0.09%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logotips

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.33027
$0.33027$0.33027

+2,052.99%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.5628
$1.5628$1.5628

+941.86%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000330
$0.0000000000000000000000000330$0.0000000000000000000000000330

+378.26%

Datasoul logotips

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000034230
$0.0000000034230$0.0000000034230

+144.46%

NexAIPhone logotips

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008029
$0.000008029$0.000008029

+110.34%