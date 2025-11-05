BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika The Bitcoin Mascot cena šodien ir 0.00247029 USD. Seko līdzi reāllaika BITTY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BITTY cenas tendenci MEXC.Reāllaika The Bitcoin Mascot cena šodien ir 0.00247029 USD. Seko līdzi reāllaika BITTY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BITTY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BITTY

BITTY Cenas informācija

Kas ir BITTY

BITTY Oficiālā tīmekļa vietne

BITTY Tokenomika

BITTY Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

The Bitcoin Mascot logotips

The Bitcoin Mascot Cena (BITTY)

Nav sarakstā

1 BITTY uz USD reāllaika cena:

$0.00252123
$0.00252123$0.00252123
+0.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
The Bitcoin Mascot (BITTY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:56:10 (UTC+8)

The Bitcoin Mascot (BITTY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00209374
$ 0.00209374$ 0.00209374
24h zemākā
$ 0.00261212
$ 0.00261212$ 0.00261212
24h augstākā

$ 0.00209374
$ 0.00209374$ 0.00209374

$ 0.00261212
$ 0.00261212$ 0.00261212

$ 0.0200771
$ 0.0200771$ 0.0200771

$ 0.00002153
$ 0.00002153$ 0.00002153

+15.89%

-3.83%

-25.38%

-25.38%

The Bitcoin Mascot (BITTY) reāllaika cena ir $0.00247029. Pēdējo 24 stundu laikā BITTY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00209374 līdz augstākajai $ 0.00261212, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BITTY visu laiku augstākā cena ir $ 0.0200771, savukārt zemākā - $ 0.00002153.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BITTY ir mainījies par +15.89% pēdējā stundā, par -3.83% pēdējo 24 stundu laikā un par -25.38% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

The Bitcoin Mascot (BITTY) tirgus informācija

$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M

--
----

$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M

999.35M
999.35M 999.35M

999,345,800.381259
999,345,800.381259 999,345,800.381259

Pašreizējais The Bitcoin Mascot tirgus maksimums ir $ 2.47M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BITTY apjoms apgrozībā ir 999.35M ar kopējo apjomu 999345800.381259. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.47M.

The Bitcoin Mascot (BITTY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas The Bitcoin Mascot uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas The Bitcoin Mascot uz USD bija $ -0.0015600182.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas The Bitcoin Mascot uz USD bija $ -0.0021029025.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas The Bitcoin Mascot uz USD bija $ +0.002385930652174052.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-3.83%
30 dienas$ -0.0015600182-63.15%
60 dienas$ -0.0021029025-85.12%
90 dienas$ +0.002385930652174052+2,828.29%

Kas ir The Bitcoin Mascot (BITTY)?

Bitty is the forgotten Bitcoin mascot living on the official website since 2015 https://bitcoin.org/en/bitcoin-for-businesses (scroll down to see him pop out!) The BITTY token is not affiliated with Bitcoin.org but pays tribute to the iconic mascot. Its goal is to foster community engagement, education, and playful interaction around Bitcoin culture. By combining the symbolic character with a digital token, Bitty bridges the gap between serious blockchain technology and lighthearted community creativity.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

The Bitcoin Mascot (BITTY) resurss

Oficiālā interneta vietne

The Bitcoin Mascot cenas prognoze (USD)

Kāda būs The Bitcoin Mascot (BITTY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu The Bitcoin Mascot (BITTY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa The Bitcoin Mascot prognozes.

Apskati The Bitcoin Mascot cenas prognozi!

BITTY uz vietējām valūtām

The Bitcoin Mascot (BITTY) tokenomika

The Bitcoin Mascot (BITTY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BITTY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par The Bitcoin Mascot (BITTY)

Kāda ir The Bitcoin Mascot (BITTY) vērtība šodien?
Reāllaika BITTY cena USD ir 0.00247029 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BITTY uz USD cena?
Pašreizējā BITTY uz USD cena ir $ 0.00247029. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir The Bitcoin Mascot tirgus maksimums?
BITTY tirgus maksimums ir $ 2.47M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BITTY apjoms apgrozībā?
BITTY apjoms apgrozībā ir 999.35M USD.
Kāda bija BITTY vēsturiski augstākā cena?
BITTY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0200771 USD apmērā.
Kāda bija BITTY vēsturiski zemākā cena?
BITTY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00002153 USD.
Kāds ir BITTY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BITTY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BITTY šogad kāps augstāk?
BITTY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BITTY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:56:10 (UTC+8)

The Bitcoin Mascot (BITTY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,119.94
$101,119.94$101,119.94

-1.99%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,234.91
$3,234.91$3,234.91

-7.76%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.78
$154.78$154.78

-4.14%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2090
$2.2090$2.2090

-3.20%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,119.94
$101,119.94$101,119.94

-1.99%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,234.91
$3,234.91$3,234.91

-7.76%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2090
$2.2090$2.2090

-3.20%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.78
$154.78$154.78

-4.14%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16273
$0.16273$0.16273

-0.73%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$4.1079
$4.1079$4.1079

+2,638.60%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.16000
$0.16000$0.16000

+943.02%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000259
$0.0000000000000000000000000259$0.0000000000000000000000000259

+275.36%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06222
$0.06222$0.06222

+76.36%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000147
$0.000000000147$0.000000000147

+70.93%