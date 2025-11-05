BiržaDEX+
Reāllaika Tharwa USD cena šodien ir 0.997756 USD. Seko līdzi reāllaika THUSD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati THUSD cenas tendenci MEXC.Reāllaika Tharwa USD cena šodien ir 0.997756 USD. Seko līdzi reāllaika THUSD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati THUSD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par THUSD

THUSD Cenas informācija

Kas ir THUSD

THUSD Oficiālā tīmekļa vietne

THUSD Tokenomika

THUSD Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Tharwa USD logotips

Tharwa USD Cena (THUSD)

Nav sarakstā

1 THUSD uz USD reāllaika cena:

$0.99908
$0.99908$0.99908
-0.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
Tharwa USD (THUSD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:05:27 (UTC+8)

Tharwa USD (THUSD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.973765
$ 0.973765$ 0.973765
24h zemākā
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
24h augstākā

$ 0.973765
$ 0.973765$ 0.973765

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.085
$ 1.085$ 1.085

$ 0.873839
$ 0.873839$ 0.873839

+0.12%

-0.20%

-0.17%

-0.17%

Tharwa USD (THUSD) reāllaika cena ir $0.997756. Pēdējo 24 stundu laikā THUSD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.973765 līdz augstākajai $ 1.008, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. THUSD visu laiku augstākā cena ir $ 1.085, savukārt zemākā - $ 0.873839.

Īstermiņa veiktspējas ziņā THUSD ir mainījies par +0.12% pēdējā stundā, par -0.20% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.17% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Tharwa USD (THUSD) tirgus informācija

$ 686.33K
$ 686.33K$ 686.33K

--
----

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

687.88K
687.88K 687.88K

3,582,210.0
3,582,210.0 3,582,210.0

Pašreizējais Tharwa USD tirgus maksimums ir $ 686.33K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. THUSD apjoms apgrozībā ir 687.88K ar kopējo apjomu 3582210.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.57M.

Tharwa USD (THUSD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Tharwa USD uz USD bija $ -0.0020148979294029.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Tharwa USD uz USD bija $ -0.0043987071.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Tharwa USD uz USD bija $ -0.0030790750.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Tharwa USD uz USD bija $ -0.0020070154473182.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0020148979294029-0.20%
30 dienas$ -0.0043987071-0.44%
60 dienas$ -0.0030790750-0.30%
90 dienas$ -0.0020070154473182-0.20%

Kas ir Tharwa USD (THUSD)?

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.

By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Tharwa USD (THUSD) resurss

Oficiālā interneta vietne

Tharwa USD cenas prognoze (USD)

Kāda būs Tharwa USD (THUSD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Tharwa USD (THUSD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Tharwa USD prognozes.

Apskati Tharwa USD cenas prognozi!

THUSD uz vietējām valūtām

Tharwa USD (THUSD) tokenomika

Tharwa USD (THUSD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par THUSD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Tharwa USD (THUSD)

Kāda ir Tharwa USD (THUSD) vērtība šodien?
Reāllaika THUSD cena USD ir 0.997756 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā THUSD uz USD cena?
Pašreizējā THUSD uz USD cena ir $ 0.997756. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Tharwa USD tirgus maksimums?
THUSD tirgus maksimums ir $ 686.33K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir THUSD apjoms apgrozībā?
THUSD apjoms apgrozībā ir 687.88K USD.
Kāda bija THUSD vēsturiski augstākā cena?
THUSD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.085 USD apmērā.
Kāda bija THUSD vēsturiski zemākā cena?
THUSD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.873839 USD.
Kāds ir THUSD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu THUSD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai THUSD šogad kāps augstāk?
THUSD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati THUSD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:05:27 (UTC+8)

Tharwa USD (THUSD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

