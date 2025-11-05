BiržaDEX+
Reāllaika Thank You So Much cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika TYSM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TYSM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TYSM

TYSM Cenas informācija

Kas ir TYSM

TYSM Oficiālā tīmekļa vietne

TYSM Tokenomika

TYSM Cenas prognoze

Thank You So Much Cena (TYSM)

Nav sarakstā

1 TYSM uz USD reāllaika cena:

--
----
-4.20%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Thank You So Much (TYSM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:05:20 (UTC+8)

Thank You So Much (TYSM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-4.29%

-3.03%

-3.03%

Thank You So Much (TYSM) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā TYSM tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TYSM visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TYSM ir mainījies par -0.02% pēdējā stundā, par -4.29% pēdējo 24 stundu laikā un par -3.03% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Thank You So Much (TYSM) tirgus informācija

$ 58.57K
$ 58.57K$ 58.57K

--
----

$ 70.33K
$ 70.33K$ 70.33K

83.28B
83.28B 83.28B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Pašreizējais Thank You So Much tirgus maksimums ir $ 58.57K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TYSM apjoms apgrozībā ir 83.28B ar kopējo apjomu 100000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 70.33K.

Thank You So Much (TYSM) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Thank You So Much uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Thank You So Much uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Thank You So Much uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Thank You So Much uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.29%
30 dienas$ 0+23.81%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Thank You So Much (TYSM)?

TYSM (Thank You So Much) is a social utility token built on the Base blockchain that enables permanent gratitude through social tipping functionality. The token integrates with Farcaster social media platform via the Noice mini app, allowing users to tip content creators and community members. TYSM utilizes Superfluid streaming technology to distribute 20% of the total token supply to stakers over a 365-day period, creating continuous passive income for holders who participate in staking. The project aims to build "The Gratitude Economy" where expressions of thanks become permanent value stored on-chain.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Thank You So Much (TYSM) resurss

Oficiālā interneta vietne

Thank You So Much cenas prognoze (USD)

Kāda būs Thank You So Much (TYSM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Thank You So Much (TYSM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Thank You So Much prognozes.

Apskati Thank You So Much cenas prognozi!

TYSM uz vietējām valūtām

Thank You So Much (TYSM) tokenomika

Thank You So Much (TYSM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TYSM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Thank You So Much (TYSM)

Kāda ir Thank You So Much (TYSM) vērtība šodien?
Reāllaika TYSM cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TYSM uz USD cena?
Pašreizējā TYSM uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Thank You So Much tirgus maksimums?
TYSM tirgus maksimums ir $ 58.57K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TYSM apjoms apgrozībā?
TYSM apjoms apgrozībā ir 83.28B USD.
Kāda bija TYSM vēsturiski augstākā cena?
TYSM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija TYSM vēsturiski zemākā cena?
TYSM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir TYSM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TYSM tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TYSM šogad kāps augstāk?
TYSM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TYSM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:05:20 (UTC+8)

Thank You So Much (TYSM) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

