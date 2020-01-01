Ternoa (CAPS) tokenomika
Ternoa (CAPS) informācija
Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we must be able to treat as such. The paradox of the last few decades is to have succeeded in democratizing, thanks to digital technology, the production of memory-supports in an almost unlimited way, while at the same time having failed to offer solutions to preserve them over time. Indeed, it has become increasingly difficult to store all the data we create about our lives in a secure and reliable way. A USB key or a hard disk can be easily lost; storage clouds do not guarantee a strong respect for privacy; printed photos see their colours fade, etc... Added to this is the difficulty of automatically and reliably transmitting them to third parties. How can we be sure that this video of myself, stored in some cloud, will be transmitted in 30 years, or after my death, to a loved one? In response to these needs, Capsule Corp. is developing the Ternoa Blockchain. Designed to store and eventually transmit data in a secure way, Ternoa uses the state-of-the-art technology to secure the contents and the proper triggering of data transfers.
Ternoa (CAPS) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Ternoa (CAPS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Ternoa (CAPS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Ternoa (CAPS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais CAPS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu CAPS tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti CAPS tokenomiku, uzzini CAPS tokena reāllaika cenu!
CAPS cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CAPS? Mūsu CAPS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.