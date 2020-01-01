Ternio (TERN) tokenomika

Ternio (TERN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Ternio (TERN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Ternio (TERN) informācija

Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain.

Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery.

The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://unbanked.com/
Tehniskais dokuments:
https://ternio.docsend.com/view/4jji4v4

Ternio (TERN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Ternio (TERN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 171.72K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 432.89M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 396.68K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.04758594
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00008062
Pašreizējā cena:
$ 0.00039699
Ternio (TERN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Ternio (TERN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TERN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TERN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TERN tokenomiku, uzzini TERN tokena reāllaika cenu!

TERN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TERN? Mūsu TERN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.