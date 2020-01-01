TEN (TENFI) tokenomika

TEN (TENFI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par TEN (TENFI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
TEN (TENFI) informācija

TEN simplifies staking and farming with the most liquid BSC LP's available and provides a robust yield earning environment on the market while adapting to daily liquidity needs of different pools. TEN is decentralized finance, simplified!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://ten.finance/

TEN (TENFI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos TEN (TENFI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 112.21K
Kopējais apjoms:
$ 256.36M
Apjoms apgrozībā:
$ 154.44M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 186.26K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.552685
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00072654
TEN (TENFI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

TEN (TENFI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TENFI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TENFI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TENFI tokenomiku, uzzini TENFI tokena reāllaika cenu!

TENFI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TENFI? Mūsu TENFI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.