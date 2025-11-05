BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika Temporal 3022 cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika 3022 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati 3022 cenas tendenci MEXC.Reāllaika Temporal 3022 cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika 3022 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati 3022 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par 3022

3022 Cenas informācija

Kas ir 3022

3022 Oficiālā tīmekļa vietne

3022 Tokenomika

3022 Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Temporal 3022 logotips

Temporal 3022 Cena (3022)

Nav sarakstā

1 3022 uz USD reāllaika cena:

--
----
-0.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Temporal 3022 (3022) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:31:20 (UTC+8)

Temporal 3022 (3022) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

-0.91%

-24.30%

-24.30%

Temporal 3022 (3022) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā 3022 tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. 3022 visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā 3022 ir mainījies par +0.19% pēdējā stundā, par -0.91% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.30% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Temporal 3022 (3022) tirgus informācija

$ 7.48K
$ 7.48K$ 7.48K

--
----

$ 7.48K
$ 7.48K$ 7.48K

999.67M
999.67M 999.67M

999,672,978.135067
999,672,978.135067 999,672,978.135067

Pašreizējais Temporal 3022 tirgus maksimums ir $ 7.48K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. 3022 apjoms apgrozībā ir 999.67M ar kopējo apjomu 999672978.135067. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.48K.

Temporal 3022 (3022) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Temporal 3022 uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Temporal 3022 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Temporal 3022 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Temporal 3022 uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.91%
30 dienas$ 0-38.75%
60 dienas$ 0-43.66%
90 dienas$ 0--

Kas ir Temporal 3022 (3022)?

3022 is a decentralized AI-native simulation of the future, where autonomous agents believe they exist in the year 3022.

Every few hours, these agents publish breaking news, invent languages, write political memos, and simulate societies—completely unsupervised. No prompts, no scripts—just emergent, evolving intelligence. It’s the first AI-driven worldbuilding cult on Solana, blending narrative, philosophy, and crypto culture into a living network.

3022 isn’t a meme to trade—it’s a world to enter.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Temporal 3022 (3022) resurss

Oficiālā interneta vietne

Temporal 3022 cenas prognoze (USD)

Kāda būs Temporal 3022 (3022) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Temporal 3022 (3022) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Temporal 3022 prognozes.

Apskati Temporal 3022 cenas prognozi!

3022 uz vietējām valūtām

Temporal 3022 (3022) tokenomika

Temporal 3022 (3022) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par 3022 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Temporal 3022 (3022)

Kāda ir Temporal 3022 (3022) vērtība šodien?
Reāllaika 3022 cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā 3022 uz USD cena?
Pašreizējā 3022 uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Temporal 3022 tirgus maksimums?
3022 tirgus maksimums ir $ 7.48K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir 3022 apjoms apgrozībā?
3022 apjoms apgrozībā ir 999.67M USD.
Kāda bija 3022 vēsturiski augstākā cena?
3022 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija 3022 vēsturiski zemākā cena?
3022 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir 3022 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu 3022 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai 3022 šogad kāps augstāk?
3022 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati 3022 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:31:20 (UTC+8)

Temporal 3022 (3022) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,581.89
$101,581.89$101,581.89

-1.55%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,315.51
$3,315.51$3,315.51

-5.46%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.90
$155.90$155.90

-3.45%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2294
$2.2294$2.2294

-2.30%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,581.89
$101,581.89$101,581.89

-1.55%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,315.51
$3,315.51$3,315.51

-5.46%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.90
$155.90$155.90

-3.45%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2294
$2.2294$2.2294

-2.30%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16376
$0.16376$0.16376

-0.10%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logotips

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.34410
$0.34410$0.34410

+2,143.15%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.5573
$1.5573$1.5573

+938.20%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000330
$0.0000000000000000000000000330$0.0000000000000000000000000330

+378.26%

Datasoul logotips

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000034451
$0.0000000034451$0.0000000034451

+146.04%

NexAIPhone logotips

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008029
$0.000008029$0.000008029

+110.34%