Reāllaika Tema cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika TEMA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TEMA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TEMA

TEMA Cenas informācija

Kas ir TEMA

TEMA Oficiālā tīmekļa vietne

TEMA Tokenomika

TEMA Cenas prognoze

Tema logotips

Tema Cena (TEMA)

Nav sarakstā

1 TEMA uz USD reāllaika cena:

$0.00010432
$0.00010432$0.00010432
-11.90%1D
mexc
USD
Tema (TEMA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:05:07 (UTC+8)

Tema (TEMA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.062646
$ 0.062646$ 0.062646

$ 0
$ 0$ 0

-0.82%

-13.15%

-24.07%

-24.07%

Tema (TEMA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā TEMA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TEMA visu laiku augstākā cena ir $ 0.062646, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TEMA ir mainījies par -0.82% pēdējā stundā, par -13.15% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.07% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Tema (TEMA) tirgus informācija

$ 104.31K
$ 104.31K$ 104.31K

--
----

$ 104.31K
$ 104.31K$ 104.31K

999.95M
999.95M 999.95M

999,951,168.484999
999,951,168.484999 999,951,168.484999

Pašreizējais Tema tirgus maksimums ir $ 104.31K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TEMA apjoms apgrozībā ir 999.95M ar kopējo apjomu 999951168.484999. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 104.31K.

Tema (TEMA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Tema uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Tema uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Tema uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Tema uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-13.15%
30 dienas$ 0-20.06%
60 dienas$ 0-54.58%
90 dienas$ 0--

Kas ir Tema (TEMA)?

$TEMA is the official token representing Tema, the world's most famous raccoon, boasting a massive online following of over 2.7 million on TikTok, 1.7 million on YouTube, and 314,000 on Instagram. This isn't just another meme coin; $TEMA bridges the gap between a globally recognized online personality and the exciting world of Web3, offering a unique investment opportunity tied to a proven, highly engaged audience.

By holding $TEMA, you become part of a vibrant and rapidly growing community built around Tema's captivating content and undeniable charisma. This established fanbase, already deeply connected and engaged, provides a solid foundation for organic growth and long-term community development, setting $TEMA apart from fleeting meme trends. We're not just capitalizing on a viral moment; we're establishing a sustainable ecosystem powered by a pre-existing, massive audience.

Our team is committed to delivering genuine value and building a thriving community beyond the initial excitement of the token launch. The $TEMA roadmap includes, ensuring the token maintains utility and long-term value. This multifaceted approach fosters loyalty and engagement, strengthening the $TEMA ecosystem.

The $TEMA token operates on a system designed to reward holders and promote community growth. To ensure smooth transactions, please use sufficient slippage on exchanges.

Investing in $TEMA is not simply a financial opportunity; it's an investment in a thriving community, built around a beloved online icon. Join us in creating a sustainable and exciting Web3 project where the power of social media influence meets the innovative potential of blockchain technology

Tema (TEMA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Tema cenas prognoze (USD)

Kāda būs Tema (TEMA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Tema (TEMA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Tema prognozes.

Apskati Tema cenas prognozi!

TEMA uz vietējām valūtām

Tema (TEMA) tokenomika

Tema (TEMA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TEMA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Tema (TEMA)

Kāda ir Tema (TEMA) vērtība šodien?
Reāllaika TEMA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TEMA uz USD cena?
Pašreizējā TEMA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Tema tirgus maksimums?
TEMA tirgus maksimums ir $ 104.31K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TEMA apjoms apgrozībā?
TEMA apjoms apgrozībā ir 999.95M USD.
Kāda bija TEMA vēsturiski augstākā cena?
TEMA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.062646 USD apmērā.
Kāda bija TEMA vēsturiski zemākā cena?
TEMA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir TEMA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TEMA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TEMA šogad kāps augstāk?
TEMA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TEMA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:05:07 (UTC+8)

