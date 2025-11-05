Tema Cena (TEMA)
-0.82%
-13.15%
-24.07%
-24.07%
Tema (TEMA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā TEMA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TEMA visu laiku augstākā cena ir $ 0.062646, savukārt zemākā - $ 0.
Īstermiņa veiktspējas ziņā TEMA ir mainījies par -0.82% pēdējā stundā, par -13.15% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.07% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Tema tirgus maksimums ir $ 104.31K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TEMA apjoms apgrozībā ir 999.95M ar kopējo apjomu 999951168.484999. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 104.31K.
Šodien cenas izmaiņas Tema uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Tema uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Tema uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Tema uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|-13.15%
|30 dienas
|$ 0
|-20.06%
|60 dienas
|$ 0
|-54.58%
|90 dienas
|$ 0
|--
$TEMA is the official token representing Tema, the world's most famous raccoon, boasting a massive online following of over 2.7 million on TikTok, 1.7 million on YouTube, and 314,000 on Instagram. This isn't just another meme coin; $TEMA bridges the gap between a globally recognized online personality and the exciting world of Web3, offering a unique investment opportunity tied to a proven, highly engaged audience.
By holding $TEMA, you become part of a vibrant and rapidly growing community built around Tema's captivating content and undeniable charisma. This established fanbase, already deeply connected and engaged, provides a solid foundation for organic growth and long-term community development, setting $TEMA apart from fleeting meme trends. We're not just capitalizing on a viral moment; we're establishing a sustainable ecosystem powered by a pre-existing, massive audience.
Our team is committed to delivering genuine value and building a thriving community beyond the initial excitement of the token launch. The $TEMA roadmap includes, ensuring the token maintains utility and long-term value. This multifaceted approach fosters loyalty and engagement, strengthening the $TEMA ecosystem.
The $TEMA token operates on a system designed to reward holders and promote community growth. To ensure smooth transactions, please use sufficient slippage on exchanges.
Investing in $TEMA is not simply a financial opportunity; it's an investment in a thriving community, built around a beloved online icon. Join us in creating a sustainable and exciting Web3 project where the power of social media influence meets the innovative potential of blockchain technology
Tema (TEMA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TEMA tokena tokenomiku tagad!
