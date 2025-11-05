BiržaDEX+
Reāllaika Teddy the Tile Doge cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika TEDDY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TEDDY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TEDDY

TEDDY Cenas informācija

Kas ir TEDDY

TEDDY Oficiālā tīmekļa vietne

TEDDY Tokenomika

TEDDY Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Teddy the Tile Doge logotips

Teddy the Tile Doge Cena (TEDDY)

Nav sarakstā

1 TEDDY uz USD reāllaika cena:

--
----
-7.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Teddy the Tile Doge (TEDDY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:04:49 (UTC+8)

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.82%

-7.00%

-9.74%

-9.74%

Teddy the Tile Doge (TEDDY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā TEDDY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TEDDY visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TEDDY ir mainījies par -1.82% pēdējā stundā, par -7.00% pēdējo 24 stundu laikā un par -9.74% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Teddy the Tile Doge (TEDDY) tirgus informācija

$ 22.20K
$ 22.20K$ 22.20K

--
----

$ 22.20K
$ 22.20K$ 22.20K

929.60T
929.60T 929.60T

929,598,213,267,094.0
929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0

Pašreizējais Teddy the Tile Doge tirgus maksimums ir $ 22.20K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TEDDY apjoms apgrozībā ir 929.60T ar kopējo apjomu 929598213267094.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 22.20K.

Teddy the Tile Doge (TEDDY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Teddy the Tile Doge uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Teddy the Tile Doge uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Teddy the Tile Doge uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Teddy the Tile Doge uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.00%
30 dienas$ 0-65.49%
60 dienas$ 0-31.70%
90 dienas$ 0--

Kas ir Teddy the Tile Doge (TEDDY)?

Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it! Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats! Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025. We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing. The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk. The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day. We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Teddy the Tile Doge (TEDDY) resurss

Oficiālā interneta vietne

Teddy the Tile Doge cenas prognoze (USD)

Kāda būs Teddy the Tile Doge (TEDDY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Teddy the Tile Doge (TEDDY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Teddy the Tile Doge prognozes.

Apskati Teddy the Tile Doge cenas prognozi!

TEDDY uz vietējām valūtām

Teddy the Tile Doge (TEDDY) tokenomika

Teddy the Tile Doge (TEDDY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TEDDY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Kāda ir Teddy the Tile Doge (TEDDY) vērtība šodien?
Reāllaika TEDDY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TEDDY uz USD cena?
Pašreizējā TEDDY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Teddy the Tile Doge tirgus maksimums?
TEDDY tirgus maksimums ir $ 22.20K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TEDDY apjoms apgrozībā?
TEDDY apjoms apgrozībā ir 929.60T USD.
Kāda bija TEDDY vēsturiski augstākā cena?
TEDDY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija TEDDY vēsturiski zemākā cena?
TEDDY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir TEDDY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TEDDY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TEDDY šogad kāps augstāk?
TEDDY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TEDDY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:04:49 (UTC+8)

Teddy the Tile Doge (TEDDY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

