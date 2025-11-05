BiržaDEX+
Reāllaika TAXY NETWORK cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika TAXY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TAXY cenas tendenci MEXC.

TAXY NETWORK Cena (TAXY)

1 TAXY uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
USD
TAXY NETWORK (TAXY) Tiešsaistes cenu diagramma
TAXY NETWORK (TAXY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-9.79%

-9.79%

TAXY NETWORK (TAXY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā TAXY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TAXY visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TAXY ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -9.79% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

TAXY NETWORK (TAXY) tirgus informācija

$ 14.76K
$ 14.76K$ 14.76K

--
----

$ 14.76K
$ 14.76K$ 14.76K

999.79M
999.79M 999.79M

999,790,236.7610782
999,790,236.7610782 999,790,236.7610782

Pašreizējais TAXY NETWORK tirgus maksimums ir $ 14.76K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TAXY apjoms apgrozībā ir 999.79M ar kopējo apjomu 999790236.7610782. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 14.76K.

TAXY NETWORK (TAXY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas TAXY NETWORK uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas TAXY NETWORK uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas TAXY NETWORK uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas TAXY NETWORK uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-17.53%
60 dienas$ 0-14.29%
90 dienas$ 0--

Kas ir TAXY NETWORK (TAXY)?

TAXY is a real-world, Web3-powered ride platform that transforms how passengers tip drivers. By scanning a QR code inside the taxi, riders can tip using $TAXY tokens and receive tokens back in return — creating both a reward system and a user-friendly crypto onboarding experience. TAXY promotes zero-commission rides, fair driver rewards, and organic adoption of blockchain through daily transportation.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

TAXY NETWORK (TAXY) resurss

Oficiālā interneta vietne

TAXY NETWORK cenas prognoze (USD)

Kāda būs TAXY NETWORK (TAXY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu TAXY NETWORK (TAXY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa TAXY NETWORK prognozes.

Apskati TAXY NETWORK cenas prognozi!

TAXY uz vietējām valūtām

TAXY NETWORK (TAXY) tokenomika

TAXY NETWORK (TAXY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TAXY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par TAXY NETWORK (TAXY)

Kāda ir TAXY NETWORK (TAXY) vērtība šodien?
Reāllaika TAXY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TAXY uz USD cena?
Pašreizējā TAXY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir TAXY NETWORK tirgus maksimums?
TAXY tirgus maksimums ir $ 14.76K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TAXY apjoms apgrozībā?
TAXY apjoms apgrozībā ir 999.79M USD.
Kāda bija TAXY vēsturiski augstākā cena?
TAXY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija TAXY vēsturiski zemākā cena?
TAXY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir TAXY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TAXY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TAXY šogad kāps augstāk?
TAXY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TAXY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:31:05 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

