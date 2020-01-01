TaxSolutions AI (TSAI) tokenomika
TaxSolutions AI (TSAI) informācija
TaxSolutions.AI is an AI-powered platform designed to simplify DeFi tax reporting. It automates tax calculations by analyzing multi-chain assets and transactions, providing users with instant, accurate tax reports. The platform supports seamless wallet integration, real-time insights, and advanced features like AI-driven tax minimization for premium users. Users can access additional features by upgrading to premium tiers through $TSAI tokens, enabling enhanced reporting, priority support, and exclusive benefits. The project aims to make DeFi tax compliance effortless and accessible for individuals and accountants alike.
TaxSolutions AI (TSAI) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos TaxSolutions AI (TSAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
TaxSolutions AI (TSAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
TaxSolutions AI (TSAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais TSAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu TSAI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti TSAI tokenomiku, uzzini TSAI tokena reāllaika cenu!
TSAI cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TSAI? Mūsu TSAI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.