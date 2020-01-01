Taxpad (TAX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Taxpad (TAX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Taxpad (TAX) informācija

Launch Tax Tokens on Solana with Automatic Rewards for your Holders.

TaxPad is the most advanced platform for launching tax-based tokens on Solana, offering automated rewards, dynamic tax structures, and customizable incentives for holders, buyers, and stakers. Whether you want to create a reflection token, distribute rewards in SOL or USDC, incentivize top buyers, or implement unique staking mechanisms, TaxPad gives you complete flexibility to design the perfect tokenomics.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.taxpad.xyz/
Tehniskais dokuments:
https://docs.taxpad.xyz/

Taxpad (TAX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Taxpad (TAX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 43.20K
Kopējais apjoms:
$ 99.94M
Apjoms apgrozībā:
$ 99.94M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 43.20K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01458102
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00043222
Taxpad (TAX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Taxpad (TAX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TAX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TAX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TAX tokenomiku, uzzini TAX tokena reāllaika cenu!

TAX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TAX? Mūsu TAX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

