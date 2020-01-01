TASS HUB (TASSHUB) tokenomika

TASS HUB (TASSHUB) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par TASS HUB (TASSHUB), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
TASS HUB (TASSHUB) informācija

TASSHUB is a creator-first, censorship-resistant content universe riding bareback on the Solana blockchain. Originally forged in the fire of NSFW rebellion, we're expanding our domain to unleash all kinds of digital mischief including art, audio, games, thinkpieces, degenerate DMs, and yes, the filth you clicked for.

Built for creators who are sick of 50% platform fees and shadowbans, and for collectors who want to flex ownership instead of renting pixels from overlords.

$TASSHUB is the lifeblood fueling everything from NFT drops and pay-per-view streams to DAO drama and ad placement wars. We did more than just build a platform. We summoned a goddamn ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://tasshub.com/
Tehniskais dokuments:
https://www.tasshub.com/whitepaper

TASS HUB (TASSHUB) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos TASS HUB (TASSHUB) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 5.22M
$ 5.22M
Kopējais apjoms:
$ 999.74M
$ 999.74M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.74M
$ 999.74M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 5.22M
$ 5.22M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00720563
$ 0.00720563
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00296127
$ 0.00296127
Pašreizējā cena:
$ 0.00521153
$ 0.00521153

TASS HUB (TASSHUB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

TASS HUB (TASSHUB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TASSHUB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TASSHUB tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TASSHUB tokenomiku, uzzini TASSHUB tokena reāllaika cenu!

TASSHUB cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TASSHUB? Mūsu TASSHUB cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.