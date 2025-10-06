Reāllaika Tardigrades Cult cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika TARD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TARD cenas tendenci MEXC.Reāllaika Tardigrades Cult cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika TARD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TARD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TARD

TARD Cenas informācija

TARD Oficiālā tīmekļa vietne

TARD Tokenomika

TARD Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Tardigrades Cult logotips

Tardigrades Cult Cena (TARD)

Nav sarakstā

1 TARD uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Tardigrades Cult (TARD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:31:44 (UTC+8)

Tardigrades Cult (TARD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.76%

+6.76%

Tardigrades Cult (TARD) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā TARD tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TARD visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TARD ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par +6.76% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Tardigrades Cult (TARD) tirgus informācija

$ 6.86K
$ 6.86K$ 6.86K

--
----

$ 6.86K
$ 6.86K$ 6.86K

993.36M
993.36M 993.36M

993,357,004.491082
993,357,004.491082 993,357,004.491082

Pašreizējais Tardigrades Cult tirgus maksimums ir $ 6.86K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TARD apjoms apgrozībā ir 993.36M ar kopējo apjomu 993357004.491082. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.86K.

Tardigrades Cult (TARD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Tardigrades Cult uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Tardigrades Cult uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Tardigrades Cult uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Tardigrades Cult uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-13.49%
60 dienas$ 0-6.68%
90 dienas$ 0--

Kas ir Tardigrades Cult (TARD)?

Tardigrades Cult ($TARD) is inspired by the tardigrade—those tiny, unkillable champs that shrug off space, radiation, and pure chaos. This cult is forged to be the toughest in the crypto jungle, mirroring the tardigrade’s epic resilience—crashes, FUD, nothing can stop the TardiArmy’s unstoppable growth or rock-solid unity. Join the ride and let’s dominate together!

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Tardigrades Cult (TARD) resurss

Oficiālā interneta vietne

Tardigrades Cult cenas prognoze (USD)

Kāda būs Tardigrades Cult (TARD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Tardigrades Cult (TARD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Tardigrades Cult prognozes.

Apskati Tardigrades Cult cenas prognozi!

TARD uz vietējām valūtām

Tardigrades Cult (TARD) tokenomika

Tardigrades Cult (TARD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TARD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Tardigrades Cult (TARD)

Kāda ir Tardigrades Cult (TARD) vērtība šodien?
Reāllaika TARD cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TARD uz USD cena?
Pašreizējā TARD uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Tardigrades Cult tirgus maksimums?
TARD tirgus maksimums ir $ 6.86K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TARD apjoms apgrozībā?
TARD apjoms apgrozībā ir 993.36M USD.
Kāda bija TARD vēsturiski augstākā cena?
TARD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija TARD vēsturiski zemākā cena?
TARD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir TARD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TARD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TARD šogad kāps augstāk?
TARD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TARD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:31:44 (UTC+8)

Tardigrades Cult (TARD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
10-05 21:29:00Nozares ziņas
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Nozares ziņas
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Ķēdes dati
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Nozares ziņas
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Nozares ziņas
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Nozares ziņas
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.