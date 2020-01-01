TAOlie Coin (TAOLIE) tokenomika

TAOlie Coin (TAOLIE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par TAOlie Coin (TAOLIE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

TAOlie Coin (TAOLIE) informācija

TAOlie is a leading DePIN player on the Solana ecosystem, offering One-Click Bittensor Mining and a Decentralized Compute Marketplace Utility. Committed to democratizing access to decentralized compute power, TAOlie enables incentivized machine learning for everyone through effortless 1-click deployment from our platform.

TAOlie's Decentralized Compute Marketplace allows owners of idle GPUs to list their GPUs on TAOlie's Marketplace so they can be rented for a fee. TAOlie also provides easy deployment for GPU owners to mine Bittensor via their TAO Subnet templates.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://taolie.ai
Tehniskais dokuments:
https://medium.com/@countyfi/whitepaper-joining-taolies-decentralized-compute-marketplace-as-a-gpu-provider-8bcdc5cbfa5f

TAOlie Coin (TAOLIE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos TAOlie Coin (TAOLIE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 322.64K
$ 322.64K$ 322.64K
Kopējais apjoms:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 322.64K
$ 322.64K$ 322.64K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00452943
$ 0.00452943$ 0.00452943
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00032264
$ 0.00032264$ 0.00032264

TAOlie Coin (TAOLIE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

TAOlie Coin (TAOLIE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TAOLIE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TAOLIE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TAOLIE tokenomiku, uzzini TAOLIE tokena reāllaika cenu!

TAOLIE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TAOLIE? Mūsu TAOLIE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.