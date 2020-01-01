TAOlie Coin (TAOLIE) tokenomika
TAOlie Coin (TAOLIE) informācija
TAOlie is a leading DePIN player on the Solana ecosystem, offering One-Click Bittensor Mining and a Decentralized Compute Marketplace Utility. Committed to democratizing access to decentralized compute power, TAOlie enables incentivized machine learning for everyone through effortless 1-click deployment from our platform.
TAOlie's Decentralized Compute Marketplace allows owners of idle GPUs to list their GPUs on TAOlie's Marketplace so they can be rented for a fee. TAOlie also provides easy deployment for GPU owners to mine Bittensor via their TAO Subnet templates.
TAOlie Coin (TAOLIE) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos TAOlie Coin (TAOLIE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
TAOlie Coin (TAOLIE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
TAOlie Coin (TAOLIE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais TAOLIE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu TAOLIE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti TAOLIE tokenomiku, uzzini TAOLIE tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.