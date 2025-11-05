BiržaDEX+
Reāllaika Tairon cena šodien ir 0.0037052 USD. Seko līdzi reāllaika TAIRO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TAIRO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TAIRO

TAIRO Cenas informācija

Kas ir TAIRO

TAIRO Oficiālā tīmekļa vietne

TAIRO Tokenomika

TAIRO Cenas prognoze

Tairon Cena (TAIRO)

1 TAIRO uz USD reāllaika cena:

$0.00377761
$0.00377761
-10.00%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Tairon (TAIRO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:55:56 (UTC+8)

Tairon (TAIRO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00350247
$ 0.00350247
24h zemākā
$ 0.00481018
$ 0.00481018
24h augstākā

$ 0.00350247
$ 0.00350247

$ 0.00481018
$ 0.00481018

$ 0.258846
$ 0.258846

$ 0.00350247
$ 0.00350247

+5.79%

-11.38%

-45.18%

-45.18%

Tairon (TAIRO) reāllaika cena ir $0.0037052. Pēdējo 24 stundu laikā TAIRO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00350247 līdz augstākajai $ 0.00481018, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TAIRO visu laiku augstākā cena ir $ 0.258846, savukārt zemākā - $ 0.00350247.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TAIRO ir mainījies par +5.79% pēdējā stundā, par -11.38% pēdējo 24 stundu laikā un par -45.18% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Tairon (TAIRO) tirgus informācija

$ 185.26K
$ 185.26K

--
--

$ 370.52K
$ 370.52K

50.00M
50.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Pašreizējais Tairon tirgus maksimums ir $ 185.26K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TAIRO apjoms apgrozībā ir 50.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 370.52K.

Tairon (TAIRO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Tairon uz USD bija $ -0.000475831488838584.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Tairon uz USD bija $ -0.0034731314.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Tairon uz USD bija $ -0.0035750415.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Tairon uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000475831488838584-11.38%
30 dienas$ -0.0034731314-93.73%
60 dienas$ -0.0035750415-96.48%
90 dienas$ 0--

Kas ir Tairon (TAIRO)?

Tairon is the onchain MCP Supergraph, bringing every on-chain data source to AI. It provides developers with a unified way to discover, test, and integrate Model Context Protocol (MCP) compatible servers across Web3 and traditional applications. Tairon solves connectivity for LLMs, securely exposing blockchain data to intelligent systems.

  • For developers, it removes manually integrating protocol endpoints.
  • For LLMs and autonomous systems, it provides a machine-readable map of callable functionality across the decentralized stack.
  • For protocols, it ensures their data and tooling can be easily exposed, tested, and consumed by the next generation of applications.

Tairon standardizes MCP servers for AI. The result is a unified, verifiable, and interoperable data fabric that brings every on-chain data source into the reach of intelligence.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Tairon (TAIRO) resurss

Tairon cenas prognoze (USD)

Kāda būs Tairon (TAIRO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Tairon (TAIRO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Tairon prognozes.

Apskati Tairon cenas prognozi!

TAIRO uz vietējām valūtām

Tairon (TAIRO) tokenomika

Tairon (TAIRO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TAIRO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Tairon (TAIRO)

Kāda ir Tairon (TAIRO) vērtība šodien?
Reāllaika TAIRO cena USD ir 0.0037052 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TAIRO uz USD cena?
Pašreizējā TAIRO uz USD cena ir $ 0.0037052. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Tairon tirgus maksimums?
TAIRO tirgus maksimums ir $ 185.26K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TAIRO apjoms apgrozībā?
TAIRO apjoms apgrozībā ir 50.00M USD.
Kāda bija TAIRO vēsturiski augstākā cena?
TAIRO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.258846 USD apmērā.
Kāda bija TAIRO vēsturiski zemākā cena?
TAIRO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00350247 USD.
Kāds ir TAIRO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TAIRO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TAIRO šogad kāps augstāk?
TAIRO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TAIRO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:55:56 (UTC+8)

Tairon (TAIRO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,112.18

$3,231.71

$154.75

$0.9999

$2.2082

