TAGGR (TAGGR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par TAGGR (TAGGR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

TAGGR (TAGGR) informācija

TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://taggr.network/
Tehniskais dokuments:
https://taggr.network/#/whitepaper

TAGGR (TAGGR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos TAGGR (TAGGR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 257.17K
Kopējais apjoms:
$ 320.14K
Apjoms apgrozībā:
$ 313.97K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 262.21K
Visu laiku augstākā cena:
$ 50.26
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.426645
Pašreizējā cena:
$ 0.819065
TAGGR (TAGGR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

TAGGR (TAGGR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TAGGR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TAGGR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TAGGR tokenomiku, uzzini TAGGR tokena reāllaika cenu!

TAGGR cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TAGGR? Mūsu TAGGR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

