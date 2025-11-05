BiržaDEX+
Reāllaika Synthetix sUSD cena šodien ir 0.985121 USD. Seko līdzi reāllaika SUSD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SUSD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SUSD

SUSD Cenas informācija

Kas ir SUSD

SUSD Oficiālā tīmekļa vietne

SUSD Tokenomika

SUSD Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Synthetix sUSD logotips

Synthetix sUSD Cena (SUSD)

Nav sarakstā

1 SUSD uz USD reāllaika cena:

$0.985531
$0.985531
+0.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Synthetix sUSD (SUSD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:55:36 (UTC+8)

Synthetix sUSD (SUSD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.968096
$ 0.968096
24h zemākā
$ 0.994371
$ 0.994371
24h augstākā

$ 0.968096
$ 0.968096

$ 0.994371
$ 0.994371

$ 2.45
$ 2.45

$ 0.429697
$ 0.429697

-0.48%

+0.59%

-0.43%

-0.43%

Synthetix sUSD (SUSD) reāllaika cena ir $0.985121. Pēdējo 24 stundu laikā SUSD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.968096 līdz augstākajai $ 0.994371, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SUSD visu laiku augstākā cena ir $ 2.45, savukārt zemākā - $ 0.429697.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SUSD ir mainījies par -0.48% pēdējā stundā, par +0.59% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.43% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Synthetix sUSD (SUSD) tirgus informācija

$ 43.10M
$ 43.10M

--
--

$ 43.10M
$ 43.10M

43.72M
43.72M

43,721,243.40130453
43,721,243.40130453

Pašreizējais Synthetix sUSD tirgus maksimums ir $ 43.10M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SUSD apjoms apgrozībā ir 43.72M ar kopējo apjomu 43721243.40130453. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 43.10M.

Synthetix sUSD (SUSD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Synthetix sUSD uz USD bija $ +0.00574825.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Synthetix sUSD uz USD bija $ -0.0061615378.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Synthetix sUSD uz USD bija $ +0.0002077620.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Synthetix sUSD uz USD bija $ +0.0063445993764851.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00574825+0.59%
30 dienas$ -0.0061615378-0.62%
60 dienas$ +0.0002077620+0.02%
90 dienas$ +0.0063445993764851+0.65%

Kas ir Synthetix sUSD (SUSD)?

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Synthetix sUSD (SUSD) resurss

Oficiālā interneta vietne

Synthetix sUSD cenas prognoze (USD)

Kāda būs Synthetix sUSD (SUSD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Synthetix sUSD (SUSD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Synthetix sUSD prognozes.

Apskati Synthetix sUSD cenas prognozi!

SUSD uz vietējām valūtām

Synthetix sUSD (SUSD) tokenomika

Synthetix sUSD (SUSD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SUSD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Synthetix sUSD (SUSD)

Kāda ir Synthetix sUSD (SUSD) vērtība šodien?
Reāllaika SUSD cena USD ir 0.985121 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SUSD uz USD cena?
Pašreizējā SUSD uz USD cena ir $ 0.985121. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Synthetix sUSD tirgus maksimums?
SUSD tirgus maksimums ir $ 43.10M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SUSD apjoms apgrozībā?
SUSD apjoms apgrozībā ir 43.72M USD.
Kāda bija SUSD vēsturiski augstākā cena?
SUSD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 2.45 USD apmērā.
Kāda bija SUSD vēsturiski zemākā cena?
SUSD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.429697 USD.
Kāds ir SUSD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SUSD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SUSD šogad kāps augstāk?
SUSD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SUSD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:55:36 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

