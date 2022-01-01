Synthesizer Dog (SYNDOG) tokenomika
$SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since.
The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world.
Synthesizer Dog (SYNDOG) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Synthesizer Dog (SYNDOG) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Synthesizer Dog (SYNDOG) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Synthesizer Dog (SYNDOG) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SYNDOG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SYNDOG tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SYNDOG tokenomiku, uzzini SYNDOG tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.