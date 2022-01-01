Synthesizer Dog (SYNDOG) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Synthesizer Dog (SYNDOG), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
$SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since.

The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world.

https://www.synthesizerdog.fun/

Tirgus kapitalizācija:
$ 159.49K
Kopējais apjoms:
$ 959.29M
Apjoms apgrozībā:
$ 959.29M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 159.49K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01089851
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00016626
Synthesizer Dog (SYNDOG) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Synthesizer Dog (SYNDOG) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SYNDOG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SYNDOG tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SYNDOG tokenomiku, uzzini SYNDOG tokena reāllaika cenu!

SYNDOG cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SYNDOG? Mūsu SYNDOG cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.