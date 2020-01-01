Synk (SYNK) tokenomika

Synk (SYNK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Synk (SYNK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Synk (SYNK) informācija

Synk is a next-generation decentralized operating system (DeOS) designed to offer a secure, private, and anonymous environment for users and developers in the Web 3.0 space. By combining state-of-the-art cryptographic technologies with a decentralized infrastructure, Synk ensures that all user activities are protected from third-party interference. The project’s main goal is to empower individuals and organizations to interact in a truly trustless ecosystem, where every action is safeguarded by encryption and decentralization.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://synk.ws

Synk (SYNK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Synk (SYNK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.50M
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 100.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.50M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.087519
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00692709
Pašreizējā cena:
$ 0.01503918
Synk (SYNK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Synk (SYNK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SYNK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SYNK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SYNK tokenomiku, uzzini SYNK tokena reāllaika cenu!

SYNK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SYNK? Mūsu SYNK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

