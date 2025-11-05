BiržaDEX+
Reāllaika Symbiosis SyBTC cena šodien ir 100,595 USD. Seko līdzi reāllaika SYBTC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SYBTC cenas tendenci MEXC.Reāllaika Symbiosis SyBTC cena šodien ir 100,595 USD. Seko līdzi reāllaika SYBTC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SYBTC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SYBTC

SYBTC Cenas informācija

Kas ir SYBTC

SYBTC Oficiālā tīmekļa vietne

SYBTC Tokenomika

SYBTC Cenas prognoze

Symbiosis SyBTC logotips

Symbiosis SyBTC Cena (SYBTC)

Nav sarakstā

1 SYBTC uz USD reāllaika cena:

$100,595
$100,595$100,595
-5.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Symbiosis SyBTC (SYBTC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:03:16 (UTC+8)

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 98,490
$ 98,490$ 98,490
24h zemākā
$ 107,492
$ 107,492$ 107,492
24h augstākā

$ 98,490
$ 98,490$ 98,490

$ 107,492
$ 107,492$ 107,492

$ 126,825
$ 126,825$ 126,825

$ 74,649
$ 74,649$ 74,649

-1.04%

-5.61%

-10.70%

-10.70%

Symbiosis SyBTC (SYBTC) reāllaika cena ir $100,595. Pēdējo 24 stundu laikā SYBTC tika tirgots robežās no zemākās $ 98,490 līdz augstākajai $ 107,492, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SYBTC visu laiku augstākā cena ir $ 126,825, savukārt zemākā - $ 74,649.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SYBTC ir mainījies par -1.04% pēdējā stundā, par -5.61% pēdējo 24 stundu laikā un par -10.70% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) tirgus informācija

$ 835.40K
$ 835.40K$ 835.40K

--
----

$ 835.40K
$ 835.40K$ 835.40K

8.31
8.31 8.31

8.30943835
8.30943835 8.30943835

Pašreizējais Symbiosis SyBTC tirgus maksimums ir $ 835.40K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SYBTC apjoms apgrozībā ir 8.31 ar kopējo apjomu 8.30943835. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 835.40K.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Symbiosis SyBTC uz USD bija $ -5,980.9809548849.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Symbiosis SyBTC uz USD bija $ -18,467.6727180000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Symbiosis SyBTC uz USD bija $ -9,224.4810240000.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Symbiosis SyBTC uz USD bija $ -14,015.95676230411.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -5,980.9809548849-5.61%
30 dienas$ -18,467.6727180000-18.35%
60 dienas$ -9,224.4810240000-9.16%
90 dienas$ -14,015.95676230411-12.22%

Kas ir Symbiosis SyBTC (SYBTC)?

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc.

Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction.

$SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision.

By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Symbiosis SyBTC (SYBTC) resurss

Oficiālā interneta vietne

Symbiosis SyBTC cenas prognoze (USD)

Kāda būs Symbiosis SyBTC (SYBTC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Symbiosis SyBTC (SYBTC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Symbiosis SyBTC prognozes.

Apskati Symbiosis SyBTC cenas prognozi!

SYBTC uz vietējām valūtām

Symbiosis SyBTC (SYBTC) tokenomika

Symbiosis SyBTC (SYBTC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SYBTC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Kāda ir Symbiosis SyBTC (SYBTC) vērtība šodien?
Reāllaika SYBTC cena USD ir 100,595 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SYBTC uz USD cena?
Pašreizējā SYBTC uz USD cena ir $ 100,595. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Symbiosis SyBTC tirgus maksimums?
SYBTC tirgus maksimums ir $ 835.40K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SYBTC apjoms apgrozībā?
SYBTC apjoms apgrozībā ir 8.31 USD.
Kāda bija SYBTC vēsturiski augstākā cena?
SYBTC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 126,825 USD apmērā.
Kāda bija SYBTC vēsturiski zemākā cena?
SYBTC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 74,649 USD.
Kāds ir SYBTC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SYBTC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SYBTC šogad kāps augstāk?
SYBTC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SYBTC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Symbiosis SyBTC (SYBTC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

