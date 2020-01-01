SYLVI AGENT (SYLVIAI) tokenomika
SYLVI AGENT (SYLVIAI) informācija
Sylvi is an advanced agent providing concise, data-driven insights on crypto markets using ''Fact Engine''.
Sylvi is an advance agent that delivers short, data-driven insights about various topics, especially crypto markets and financial events. It scans social channels (like Twitter/X, Telegram, Discord, etc.), detects trends, and posts responses within their character limits.
Narrative Analysis: Uses AI models to interpret market sentiment, chart data, and user discussions.
Fact Checking: Integrates an internal mechanism (or a separate “Fact Engine”) to evaluate credibility of news or claims.
Chart Updates: Provides brief, symbol-based insights, such as ↑↑, ↓↓ to show possible up or down trends.
- Key Abilities Social Listening: Monitors mentions, keywords, and hashtags in near real-time.
Market Insights: Quickly summarizes technical analysis (e.g., potential support/resistance levels).
Alerting: Notifies users of big market changes or suspicious rumors flagged by the verification system.
Simple Deployment: Users can configure Sylvi Agent with minimal technical knowledge if they use the no-code builder.
Typical Use Cases Crypto Traders: Receive short-term signals or warnings about liquidity changes.
Brand Owners: Track brand mentions and respond swiftly.
Influencers: Publish curated news or share relevant content with followers.
General Enthusiasts: Stay informed without manually filtering multiple news feeds.
Lasi svarīgākos SYLVI AGENT (SYLVIAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
SYLVI AGENT (SYLVIAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
SYLVI AGENT (SYLVIAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SYLVIAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SYLVIAI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SYLVIAI tokenomiku, uzzini SYLVIAI tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.