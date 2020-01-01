Swerve (SWRV) tokenomika

Swerve (SWRV) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Swerve (SWRV), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Swerve (SWRV) informācija

SWERVE FINANCE is described to be a fork of Curve, owned 100% by the community. It is claimed that there's no fake-out deployment, no questionable pre-mining, no founder controlling majority of the governance vote, no suspect team proposals, no 30% allocation to 'shareholders', no team allocation, no decades long distribution. It's a simple 33,000,000 supply owned entirely by holders, the community of liquidity providers and users. If holders provide liquidity to Swerve, they get ySWRV tokens which can be staked in the Swerve DAO to earn $SWRV. To kickstart the protocol and encourage users to try out Swerve, the first two weeks will have a larger distribution of $SWRV awarded.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://swerve.fi/

Swerve (SWRV) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Swerve (SWRV) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 107.03K
$ 107.03K
$ 107.03K
Kopējais apjoms:
$ 21.23M
$ 21.23M
Apjoms apgrozībā:
$ 18.52M
$ 18.52M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 122.70K
$ 122.70K
$ 122.70K
Visu laiku augstākā cena: $ 39.04
$ 39.04
$ 39.04
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00329114
$ 0.00329114
Pašreizējā cena:
$ 0.00577959
$ 0.00577959

Swerve (SWRV) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Swerve (SWRV) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SWRV tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SWRV tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SWRV tokenomiku, uzzini SWRV tokena reāllaika cenu!

SWRV cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SWRV? Mūsu SWRV cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.