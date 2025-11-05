BiržaDEX+
Reāllaika Swash cena šodien ir 0.00180494 USD. Seko līdzi reāllaika SWASH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SWASH cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SWASH

SWASH Cenas informācija

Kas ir SWASH

SWASH Oficiālā tīmekļa vietne

SWASH Tokenomika

SWASH Cenas prognoze

Swash Cena (SWASH)

1 SWASH uz USD reāllaika cena:

$0.00180791
$0.00180791$0.00180791
-0.30%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Swash (SWASH) Tiešsaistes cenu diagramma
Swash (SWASH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00180139
$ 0.00180139$ 0.00180139
24h zemākā
$ 0.00182373
$ 0.00182373$ 0.00182373
24h augstākā

$ 0.00180139
$ 0.00180139$ 0.00180139

$ 0.00182373
$ 0.00182373$ 0.00182373

$ 0.95025
$ 0.95025$ 0.95025

$ 0.00161107
$ 0.00161107$ 0.00161107

-0.13%

-0.47%

+0.20%

+0.20%

Swash (SWASH) reāllaika cena ir $0.00180494. Pēdējo 24 stundu laikā SWASH tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00180139 līdz augstākajai $ 0.00182373, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SWASH visu laiku augstākā cena ir $ 0.95025, savukārt zemākā - $ 0.00161107.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SWASH ir mainījies par -0.13% pēdējā stundā, par -0.47% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.20% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Swash (SWASH) tirgus informācija

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

--
----

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

994.96M
994.96M 994.96M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Swash tirgus maksimums ir $ 1.80M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SWASH apjoms apgrozībā ir 994.96M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.81M.

Swash (SWASH) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Swash uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Swash uz USD bija $ -0.0002409712.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Swash uz USD bija $ -0.0006528074.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Swash uz USD bija $ -0.0014886383161956484.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.47%
30 dienas$ -0.0002409712-13.35%
60 dienas$ -0.0006528074-36.16%
90 dienas$ -0.0014886383161956484-45.19%

Kas ir Swash (SWASH)?

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.

Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.

Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.

New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!

Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:

  • brands that publish ads
  • businesses that buy and analyse data
  • data scientists who build models
  • developers who innovate on the Swash stack
  • charities who receive your donations

The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Swash (SWASH) resurss

Oficiālā interneta vietne

Swash cenas prognoze (USD)

Kāda būs Swash (SWASH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Swash (SWASH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Swash prognozes.

Apskati Swash cenas prognozi!

SWASH uz vietējām valūtām

Swash (SWASH) tokenomika

Swash (SWASH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SWASH tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Swash (SWASH)

Kāda ir Swash (SWASH) vērtība šodien?
Reāllaika SWASH cena USD ir 0.00180494 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SWASH uz USD cena?
Pašreizējā SWASH uz USD cena ir $ 0.00180494. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Swash tirgus maksimums?
SWASH tirgus maksimums ir $ 1.80M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SWASH apjoms apgrozībā?
SWASH apjoms apgrozībā ir 994.96M USD.
Kāda bija SWASH vēsturiski augstākā cena?
SWASH sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.95025 USD apmērā.
Kāda bija SWASH vēsturiski zemākā cena?
SWASH sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00161107 USD.
Kāds ir SWASH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SWASH tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SWASH šogad kāps augstāk?
SWASH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SWASH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

