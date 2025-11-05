Swash Cena (SWASH)
Swash (SWASH) reāllaika cena ir $0.00180494. Pēdējo 24 stundu laikā SWASH tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00180139 līdz augstākajai $ 0.00182373, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SWASH visu laiku augstākā cena ir $ 0.95025, savukārt zemākā - $ 0.00161107.
Īstermiņa veiktspējas ziņā SWASH ir mainījies par -0.13% pēdējā stundā, par -0.47% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.20% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Swash tirgus maksimums ir $ 1.80M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SWASH apjoms apgrozībā ir 994.96M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.81M.
Šodien cenas izmaiņas Swash uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Swash uz USD bija $ -0.0002409712.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Swash uz USD bija $ -0.0006528074.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Swash uz USD bija $ -0.0014886383161956484.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|-0.47%
|30 dienas
|$ -0.0002409712
|-13.35%
|60 dienas
|$ -0.0006528074
|-36.16%
|90 dienas
|$ -0.0014886383161956484
|-45.19%
What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.
Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.
Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.
New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!
Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:
The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.
MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!
Kāda būs Swash (SWASH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Swash (SWASH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Swash prognozes.
Apskati Swash cenas prognozi!
Swash (SWASH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SWASH tokena tokenomiku tagad!
|Laiks (UTC+8)
|Veids
|Informācija
|11-04 17:22:15
|Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
