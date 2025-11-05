Suzaku Token Cena (SUZ)
+3.50%
-3.13%
-14.65%
-14.65%
Suzaku Token (SUZ) reāllaika cena ir $0.04345921. Pēdējo 24 stundu laikā SUZ tika tirgots robežās no zemākās $ 0.04183455 līdz augstākajai $ 0.04553785, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SUZ visu laiku augstākā cena ir $ 0.204252, savukārt zemākā - $ 0.04183455.
Īstermiņa veiktspējas ziņā SUZ ir mainījies par +3.50% pēdējā stundā, par -3.13% pēdējo 24 stundu laikā un par -14.65% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Suzaku Token tirgus maksimums ir $ 1.26M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SUZ apjoms apgrozībā ir 28.88M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.35M.
Šodien cenas izmaiņas Suzaku Token uz USD bija $ -0.00140837757499237.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Suzaku Token uz USD bija $ -0.0196901425.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Suzaku Token uz USD bija $ -0.0267546500.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Suzaku Token uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ -0.00140837757499237
|-3.13%
|30 dienas
|$ -0.0196901425
|-45.30%
|60 dienas
|$ -0.0267546500
|-61.56%
|90 dienas
|$ 0
|--
Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.
It is a permissionless protocol allowing:
Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.
Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.
Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.
In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:
LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.
The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.
In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.
Suzaku Token (SUZ) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SUZ tokena tokenomiku tagad!
