Reāllaika Suzaku Token cena šodien ir 0.04345921 USD. Seko līdzi reāllaika SUZ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SUZ cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SUZ

SUZ Cenas informācija

Kas ir SUZ

SUZ Oficiālā tīmekļa vietne

SUZ Tokenomika

SUZ Cenas prognoze

Suzaku Token logotips

Suzaku Token Cena (SUZ)

Nav sarakstā

1 SUZ uz USD reāllaika cena:

$0.04345921
$0.04345921
-3.10%1D
USD
Suzaku Token (SUZ) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:55:21 (UTC+8)

Suzaku Token (SUZ) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.04183455
$ 0.04183455
24h zemākā
$ 0.04553785
$ 0.04553785
24h augstākā

$ 0.04183455
$ 0.04183455

$ 0.04553785
$ 0.04553785

$ 0.204252
$ 0.204252

$ 0.04183455
$ 0.04183455

+3.50%

-3.13%

-14.65%

-14.65%

Suzaku Token (SUZ) reāllaika cena ir $0.04345921. Pēdējo 24 stundu laikā SUZ tika tirgots robežās no zemākās $ 0.04183455 līdz augstākajai $ 0.04553785, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SUZ visu laiku augstākā cena ir $ 0.204252, savukārt zemākā - $ 0.04183455.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SUZ ir mainījies par +3.50% pēdējā stundā, par -3.13% pēdējo 24 stundu laikā un par -14.65% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Suzaku Token (SUZ) tirgus informācija

$ 1.26M
$ 1.26M

--
--

$ 4.35M
$ 4.35M

28.88M
28.88M

100,000,000.0
100,000,000.0

Pašreizējais Suzaku Token tirgus maksimums ir $ 1.26M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SUZ apjoms apgrozībā ir 28.88M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.35M.

Suzaku Token (SUZ) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Suzaku Token uz USD bija $ -0.00140837757499237.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Suzaku Token uz USD bija $ -0.0196901425.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Suzaku Token uz USD bija $ -0.0267546500.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Suzaku Token uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00140837757499237-3.13%
30 dienas$ -0.0196901425-45.30%
60 dienas$ -0.0267546500-61.56%
90 dienas$ 0--

Kas ir Suzaku Token (SUZ)?

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Suzaku Token (SUZ) resurss

Oficiālā interneta vietne

Suzaku Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Suzaku Token (SUZ) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Suzaku Token (SUZ) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Suzaku Token prognozes.

Apskati Suzaku Token cenas prognozi!

SUZ uz vietējām valūtām

Suzaku Token (SUZ) tokenomika

Suzaku Token (SUZ) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SUZ tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Suzaku Token (SUZ)

Kāda ir Suzaku Token (SUZ) vērtība šodien?
Reāllaika SUZ cena USD ir 0.04345921 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SUZ uz USD cena?
Pašreizējā SUZ uz USD cena ir $ 0.04345921. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Suzaku Token tirgus maksimums?
SUZ tirgus maksimums ir $ 1.26M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SUZ apjoms apgrozībā?
SUZ apjoms apgrozībā ir 28.88M USD.
Kāda bija SUZ vēsturiski augstākā cena?
SUZ sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.204252 USD apmērā.
Kāda bija SUZ vēsturiski zemākā cena?
SUZ sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.04183455 USD.
Kāds ir SUZ tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SUZ tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SUZ šogad kāps augstāk?
SUZ cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SUZ cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:55:21 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,024.41

$3,229.79

$154.59

$0.9999

$2.2033

