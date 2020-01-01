suwi (SUWI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par suwi (SUWI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

suwi (SUWI) informācija

ART & GOOD VIBES! - Suwi , a sunny creature looking to brighten your day!

WHAT IS $SUWI ABOUT?

ART & GOOD VIBES

Feeling low? Let Suwi's vibrant charm lift your spirits! We offer fun through art and videos, championing crypto awareness, and emphasizing life's essentials: Relationships, Health, Money. If you enjoy adorable content, share silly TikToks, or dive deep into charts, Suwi's your go-to! DA-DA-DA!

NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH SUWI.

We got really STRONG FOUNDATION!

Petriky - Founder Petriky is passionate about creating 3D animations and videos. His goal with Suwi is to produce shareable, relatable content for platforms like TikTok and Instagram, aimed at spreading positivity. As a content creator in the web3 space for over two years, Petriky believes that despite the challenges and uncertainties, Suwi can help foster a more positive outlook.

Sophie - Artist Sophie is a European-based artist, specializing in fantasy-themed artwork, particularly known for her depiction of elven characters. Her inspiration behind Suwi is to design a creature that brings joy to everyone who views it.

You Enthusiastic SUWI community member, driving our journey towards global recognition—while enjoying every moment along the way!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://suwi.art/

suwi (SUWI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos suwi (SUWI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 312.04K
Kopējais apjoms:
$ 999.88M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.88M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 312.04K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.03992344
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00010509
Pašreizējā cena:
$ 0.00031211
suwi (SUWI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

suwi (SUWI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SUWI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SUWI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SUWI tokenomiku, uzzini SUWI tokena reāllaika cenu!

SUWI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SUWI? Mūsu SUWI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.