SureRemit (RMT) tokenomika
SureRemit (RMT) informācija
Who is SureRemit? SureRemit is part of SureGroup, which also includes SureGifts, the largest gifting platform in Africa.
SureRemit is the global non-cash remittance service provider utilizing the blockchain to facilitate instant cross border transfers. With the SureRemit app, users can support loved ones globally by sending them shopping vouchers, mobile air time top-ups, and pay their (utility) bills.
Why SureRemit? For recipients... Using SureRemit, recipients don't have to travel and wait in long lines to receive an expensive wire transfer. All they need is a mobile phone or email address. Recipients use the SureRemit App to send in-app support requests (SureRequest) to senders and receive support instantly.
SureRemit is great for senders too... Not only are the SureRemit services far cheaper compared to other remittance options, but our services also ensure that your loved ones receive exactly the amount you are sending—no excessive (hidden) fees or costs. And last but not least, you know that the value you send is utilized as intended.
- Token Info
RMT TOKEN The RemitToken (RMT) can be used to pay for transaction fees on the SureRemit/SureGifts platform. Additionally, RMT holders receive great deals and exclusive discounts. All transaction fees received are paid/converted in/to RMT, and the RMT is then burned. The RMT total supply, therefore, continually decreases.
In the SureRemit app, you can also send, receive and store your RMT. Many more functions and utility for RMT are added soon.
SureRemit (RMT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos SureRemit (RMT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
SureRemit (RMT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
SureRemit (RMT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais RMT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu RMT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti RMT tokenomiku, uzzini RMT tokena reāllaika cenu!
RMT cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas RMT? Mūsu RMT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.